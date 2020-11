Un réseau de trafic de drogue démantelé au Manitoba et dans le sud de l’Ontario

Selon la police de Winnipeg, le réseau du crime organisé qui a été démantelé a transporté plusieurs kilogrammes de cocaïne du sud de l'Ontario aux mains d'importants trafiquants de drogue à Winnipeg.

À la suite de l'opération appelée projet Wonders, sept personnes de Winnipeg et quatre de l'Ontario, âgées de 25 à 40 ans, font face à 56 chefs d'accusations liées au complot, au trafic de drogue et armes à feu, et à la participation à une organisation criminelle.

Lors de neuf perquisitions effectuées le 21 octobre dans des résidences de Winnipeg et du sud de l'Ontario, la police a saisi notamment 4 kg de cocaïne, 0,5 kg de fentanyl, deux armes de poing, un revolver, et plus de 300 000 $ en argent comptant.

Plus de 100 policiers des deux provinces ont participé aux fouilles.

L’inspecteur Max Waddell, de la division du crime organisé du Service de police de Winnipeg, note que des substances sont utilisées pour diluer la pureté de presque toutes les drogues illicites afin de maximiser les profits des revendeurs.

Il explique que ces agents peuvent être divers, tel que de l'aspirine à la poudre pour bébé et des produits comme la benzocaïne, qui est un ingrédient de la lotion solaire et des onguents de premiers soins. Ces mélanges font souvent des concoctions fatales.

Le résultat final est la perte d'un membre de la famille, d'un ami ou d'une personne que vous connaissez , mentionne l’inspecteur Waddell.

Les criminels sont également devenus plus inventifs pendant la pandémie, qui a resserré les frontières et restreint les déplacements, ajoute-t-il.

Les passeurs de drogue ont recours à des moyens plus élaborés pour transporter des drogues illicites. Nous avons vu des expéditions dans des semi-remorques, dans des compartiments cachés de véhicules destinés au transport de passagers, et maintenant nous voyons l'utilisation de systèmes de courrier , énumère-t-il.

La police a finalement découvert que les drogues étaient expédiées via des services de livraison de colis conventionnels.

Malgré les arrestations, l'enquête n'est pas terminée, précise l’inspecteur Waddell.