Un tournoi de la LHJMQ dans une bulle sanitaire à Québec?

Le projet proposé par la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec impliquerait la formation d’une bulle sanitaire à Québec similaire à celle mise en place par les équipes de la Ligue nationale de hockey cet été, a confirmé un porte-parole du circuit à Radio-Canada. Les sept équipes du circuit Courteau actuellement en zone rouge seraient confinées à l’hôtel et au Centre Vidéotron.

En plus des Remparts, les formations de Blainville-Boisbriand, Shawinigan, Victoriaville, Drummondville, Chicoutimi et Gatineau ne peuvent jouer de matchs, actuellement, en raison des mesures sanitaires dans leur région.

D’abord rapporté par le quotidien La Tribune, le tournoi pourrait débuter aussi tôt que la semaine prochaine, si la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec obtient le feu vert de la santé publique. Les dates du 10 au 22 novembre ont été avancées.

En juillet, la Ligue nationale de hockey avait créé des bulles à Toronto et Edmonton (photo). Photo : Radio-Canada / Geneviève Tardif

La santé publique indécise

Questionné sur le sujet lors de son point de presse avec le premier ministre, le directeur national de santé publique Horacio Arruda a affirmé que les discussions sont en cours avec la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec concernant le projet.

Des membres de notre équipe de santé publique avaient des préoccupations particulières, notamment en lien avec certains protocoles de bulle , a-t-il expliqué, affirmant qu’aucune décision n’a encore été prise.

On comprend que les échéanciers, c’est rapide , a-t-il ajouté. Du côté de la LHJMQ, le porte-parole du circuit ne s’avance pas sur le délai, mais espère une réponse le plus rapidement possible.

Le Centre Vidéotron accueillerait la bulle de la LHJMQ. Photo : Radio-Canada

À Québec pour la télé

Si la direction de la santé publique donne son feu vert, restera aux différentes équipes de la LHJMQ en zone rouge d’embarquer dans le projet. L’hébergement à l’hôtel, les frais de repas et de location du Centre Vidéotron laissent présager une facture salée pour un événement d’une douzaine de jours.

Le coût pourrait être en partie amorti si un diffuseur embarque dans le projet. C’est d’ailleurs en raison des installations pour la télévision que Québec et le Centre Vidéotron ont été ciblés par la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec .

En l’absence de diffuseur télé, le tournoi pourrait être tenu ailleurs, à Shawinigan notamment.

En attente de la décision de la santé publique, l’organisation des Remparts n’a pas commenté le projet de bulle à Québec.