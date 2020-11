WhatsApp déploie une fonction d’autodestruction de messages après sept jours

Les photos, les vidéos et les mots échangés à deux comme en groupe seront automatiquement détruits après sept jours, si ce nouveau paramètre de WhatsApp est activé.

Nous commençons avec sept jours parce que nous pensons que cela offre la tranquillité d'esprit des conversations non permanentes, tout en restant pratique pour que vous n'oubliiez pas de quoi vous discutiez. Un porte-parole de WhatsApp

La fonction fera en sorte que les conversations sur l'application se rapprocheront le plus possible de celles en personne , poursuit-il.

Pour qu’elle soit pleinement fonctionnelle, l’option doit être activée par la ou les personnes qui administrent chaque groupe. Pour les échanges à deux, une seule personne doit l’enclencher.

Toutefois, avant de penser à envoyer des informations sensibles via WhatsApp, sachez que l’option capture d’écran demeurera possible, de même que la copie des messages. De plus, si la fonction de téléchargement automatique des pièces jointes est activée, les photos et vidéos continueront d’être sauvegardées sur l’appareil de vos proches.

Si quelques utilisateurs et utilisatrices ont déjà accès à cette fonction, WhatsApp compte étendre ce nouveau paramètre partout dans le monde d’ici la fin du mois.