Avec 427 nouveaux cas, la COVID-19 ne donne pas de répit aux Manitobains

La bataille contre la COVID-19 est loin d’être gagnée au Manitoba. La province rapporte 427 nouveaux cas et 4 décès supplémentaires, jeudi.

Parmi les 153 personnes qui sont hospitalisées, 16 sont aux soins intensifs.

La situation dans le nord de la province, où on dénombre 60 nouveaux cas, reste préoccupante.

Dans son communiqué quotidien, la santé publique indique qu’elle continue de suivre de près la situation dans la Première Nation de Peguis, où le niveau d’alerte a été relevé à rouge en consultation avec le chef et le conseil de la Première Nation.

La communauté a été informée que les rassemblements ne sont plus permis et que les résidents doivent s’isoler dans leurs maisons. Ils ne peuvent sortir que pour se faire tester, se faire soigner ou aller acheter des biens essentiels. Les travailleurs essentiels peuvent quitter leur maison pour travailler. Le port du masque non médical est obligatoire à l’extérieur.

Quatre décès de plus

Une femme dans la cinquantaine de la région de Santé Sud a perdu la vie. La mort d’un homme et d'une femme, tous deux septuagénaires, est liée à l’éclosion à l’Hôpital Victoria et celle d’une octogénaire est liée à l’éclosion à l’Hôpital Saint-Boniface.

De nouvelles éclosions

Des éclosions sont déclarées dans les endroits suivants : les foyers de soins Rest Haven Care Home, Cedarwood Supportive Housing, Bethesda Place de Steinbach ainsi que le foyer de soins Park Manor Care Home.

Après l'Hôpital Saint-Boniface et l'Hôpital général Victoria, le Centre des sciences de la santé est lui aussi aux prises avec une éclosion, alors que sept patients sont touchés dans l’unité GA4, qui compte 30 lits.

Le niveau d’alerte de ces endroits a été relevé à rouge, pour critique, dans le système d’intervention en cas de pandémie de la province.

Les éclosions au foyer de soins Meadowood Manor de Winnipeg et au YWCA de Thompson sont terminées.

Le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, a lancé de nouvelles ordonnances qui entrent en vigueur jeudi. Le personnel des foyers de soins personnels et les agences qui fournissent du personnel suppléant doivent se plier aux restrictions qui les empêchent de travailler dans plus d’un établissement. Le personnel supplémentaire est exempté. L’ordonnance précédente ne concernait que les administrateurs des foyers.

Ailleurs sur le Web Les éclosions et expositions possibles sont publiées sur le site Internet de la province et peuvent être consultées par région en français  (Nouvelle fenêtre)  ou en anglais  (Nouvelle fenêtre)  .

La situation à l’Hôpital Saint-Boniface

Avec le nouveau décès rapporté jeudi, huit patients sont morts à l’Hôpital Saint-Boniface jusqu’ici. Six de ces décès sont attribuables au foyer d’éclosion qui s’y trouve, selon le site Internet de l’établissement. Les deux autres personnes ayant succombé à la maladie provenaient d’autres institutions et ont été transférées à l’Hôpital pour s’y faire soigner.

L’Hôpital Saint-Boniface indique par ailleurs qu’aucun nouveau patient n'a été déclaré positif et que le nombre de patients infectés reste stable, à 25.

L’Hôpital compte cependant un nouveau cas parmi ses employés. Jusqu’ici, 16 membres du personnel ont été déclarés positifs.

Les faits saillants

Les nouveaux cas quotidiens portent à 7177 le total de cas décelés dans la province depuis le début de la pandémie. Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 8,9 %.

Voici les faits saillants : Nombre de cas actifs actuellement : 4166

Personnes guéries à ce jour : 2920

Personnes à l’hôpital : 153, dont 16 aux soins intensifs

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 est maintenant de 91.

Les cas actifs sont surévalués en raison des retards dans les vérifications nécessaires pour éliminer ces cas de la liste provinciale, parce que la santé publique s'occupe en priorité du traçage de contacts.

La province estime que les cas actifs ne le sont plus en grande majorité 10 jours après l’apparition des symptômes.

Répartition des nouveaux cas de COVID-19 par région sanitaire : Winnipeg : 265

Prairie Mountain : 15

Santé Sud : 55

Entre-les-Lacs et de l’Est : 32

Nord : 60

Depuis le début du mois de février, 272 901 tests de dépistage ont été effectués, dont 4055 mercredi. Les enquêtes sur ces cas sont en cours et le public sera informé s’il existe un risque pour la santé publique.

Obligation de s’isoler

Dans la région métropolitaine de Winnipeg, qui est à un niveau d'alerte rouge, les personnes qui sont symptomatiques doivent désormais s’isoler avec tous les membres de leur foyer en attendant le résultat de leur test de dépistage, et tous les membres du foyer sont aussi tenus de se mettre en quarantaine pendant cette attente.

La personne symptomatique doit de plus s’isoler des autres membres de son foyer, par exemple en restant dans une pièce, en évitant de partager avec les autres sa salle de bain et en n’utilisant pas les aires communes de la maison. Des exceptions à ces règles s’appliquent pour les travailleurs essentiels qui doivent porter un équipement de protection individuel quand ils sont au travail.

Observer les mesures sanitaires de base

Le médecin hygiéniste en chef exhorte les Manitobains à mettre en oeuvre les mesures sanitaires de base pour éviter de propager la COVID-19 :