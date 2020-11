Télétravail : une réalité lointaine pour la plupart des PME à l’Î.-P.-É.

La majorité des PME à l’Île-du-Prince-Édouard ne sont pas en mesure de faire le passage vers le télétravail. Selon le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE) de l’île, le nombre des PME ne pouvant pas adopter la nouvelle modalité de travail peut atteindre jusqu’à 95 % dans la province.

Parmi les PME PME francophones assistées par le RDÉERDÉE de l'île, ce chiffre serait encore plus important. La totalité de ces petites et moyennes entreprises doivent s’ajuster pour continuer à offrir leurs services et leurs produits en personne, selon le réseau.

Pour ces PME, le télétravail n’est pas une alternative. Christian Lacroix, président RDÉE Île-du-Prince-Édouard

Christian Lacroix, président du RDÉE RDÉE Île-du-Prince-Édouard, explique que c’est en raison de la nature de leur modèle d’affaires que ces entreprises ne sont pas en mesure d’adapter leurs pratiques.

Ce sont des entreprises associées à de petites fermes, des entreprises de réparations d’équipements et des entreprises qui offrent des services aux clients en personne. , explique M. Lacroix.

En suivant le plan de déconfinement de l'Île-du-Prince-Édouard, certaines PME ont été autorisées, en mai dernier, à reprendre leurs activités sur place, notamment les salons de coiffure. En ce jour, plusieurs hommes attendaient pour se faire couper les cheveux dans un salon de coiffure du centre-ville Charlottetown. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

La réalité des PME PME dans la province fait écho aux résultats d'un sondage récemment divulgué par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante au sujet de la mise en place du télétravail dans le contexte québécois.

Les données du sondage montrent que 64 % des PME PME au Québec n’ont pas adopté le télétravail, parce que leur modèle d’affaires ne s’y prête pas.

Selon Louis-Philippe Gauthier, directeur aux Affaires provinciales pour l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick, à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, les résultats du sondage québécois pourraient facilement être appliqués à la réalité des PME PME à l’Île-du-Prince-Édouard.

On pourrait dire que la réalité [à l’Île-du-Prince-Édouard] serait sensiblement la même. Il y aurait des variantes, mais ce serait comparable. , déclare M. Gauthier.

Louis-Philippe Gauthier de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le sondage indique que près de la moitié des PME PME québécoises pouvant adopter le télétravail craignent l’impact des nouvelles pratiques sur le développement des affaires. Les données de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante indiquent que près du tiers redoutent les coûts relatifs à la mise en place du télétravail.

Louis-Philippe Gauthier affirme que les préoccupations des entreprises insulaires ressemblent à celles observées au Québec par rapport à la mise en place du télétravail.

À distance, il y a moins d’occasions de rencontrer des clients et de faire la gestion des lieux de travail. Louis-Philippe Gauthier, directeur aux Affaires provinciales pour l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick, à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante

Pour Christian Lacroix, président du RDÉE RDÉE Île-du-Prince-Édouard, l’accès à une connexion Internet de qualité et à des équipements plus performants fait aussi la différence lors d’une adaptation vers le télétravail.

Dans les régions rurales de l’île, l’accès à Internet rapide est toujours un problème. Donc cela peut engendrer certaines difficultés pour l’adoption du travail à distance. , ajoute M. Lacroix.