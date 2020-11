L’Université Laurentienne lance une application pour améliorer la sécurité sur son campus

Ceux-ci pourront notamment envoyer leur emplacement au personnel du service de sécurité de l'établissement s’ils sont en situation de crise. L’application permet aussi de communiquer avec les étudiants si un enjeu de sécurité survient sur l'un des campus.

Nous avons des téléphones d’urgence à quelques endroits sur le campus, mais ils ne sont pas partout , explique Gail Cowper-Benoit, gestionnaire de la santé et de la sécurité de l’Université.

En se promenant dans les sentiers, on peut se retrouver face-à-face avec un ours Gail Cowper-Benoit, gestionnaire pour l’Université Laurentienne

Quelques mesures proposées par l’application Programme d’accompagnement virtuel : les utilisateurs qui ne se sentent pas en sécurité sur le campus peuvent demander à un employé de surveiller leurs déplacements. Il est également possible de confier cette tâche à un ami qui a également cette application.

Travail en isolement : les membres de la communauté universitaire peuvent demander une vérification périodique lorsqu’ils travaillent seuls ou encore tard le soir. En l’absence de réponse, le service de sécurité du campus est avisé.

Selon Gail Cowper-Benoit, les téléphones d’urgence étaient utilisés plusieurs fois par jour avant la pandémie, mais rarement pour des urgences.

Il y [a des appels] qui sont simplement pour signaler des problèmes de stationnement , dit-elle. Conséquemment, la plateforme permet aussi de joindre le service de sécurité pour des questions générales.

L'Université Laurentienne a un campus près du lac Ramsey et un autre au centre-ville de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Mme Cowper-Benoit assure que l’Université Laurentienne est sécuritaire : quatre agents de sécurité patrouillent habituellement les campus du lac Ramsey et du centre-ville de Sudbury.

L’idée, explique-t-elle, est d’offrir un outil de plus à la communauté étudiante à l’instar d’autres établissements postsecondaires ontariens. L’Université d’Ottawa et l’Université de York ont d'ailleurs des applications semblables à celle de l'Université Laurentienne.

Au moment d’écrire ces lignes, une cinquantaine de personnes ont téléchargé l’application SecurLU-UL. Je souhaite que tous les étudiants, employés et professeurs l’utilisent ne serait-ce que pour pouvoir envoyer des notifications à tout le monde si on devait fermer un édifice pour une raison ou une autre , dit la gestionnaire en santé et sécurité.

Accueil favorable au sein de la population étudiante

Rachel Barber, une étudiante en 4e année au baccalauréat en géographie, se réjouit de la mise en ligne d'une telle application.

Je me sens en sécurité sur le campus. Mais ça se peut que des gens soient angoissés à l’idée de marcher seul [...]. Je crois que c’est quelque chose qui va les aider , dit-elle.

Si elle-même suit ses cours en ligne en raison de la pandémie, elle estime que l'application sera utile aux étudiants encore sur le campus, qui sont plus isolés qu'à l'habitude.

Rachel Barber s'est toujours sentie en sécurité sur le campus de l'Université Laurentienne. Photo : Soumise par Rachel Barber

Le président de l'Association générale des étudiantes et étudiants de l’Université Laurentienne, Eric Chapelle, estime que l’application sera particulièrement utile lorsque les cours en personne reprendront.

Je pense aux gens qui auront des classes jusqu’à 10 heures du soir et qui doivent ensuite marcher jusqu’à leur automobile. Ça va vraiment aider ceux qui doivent se déplacer tard le soir ou tôt le matin , dit-il.

Les deux étudiants saluent également le fait que des notifications puissent être envoyées aux étudiants en cas de problème de sécurité.

Rachel Barber soutient que cette plateforme est maintenant un nouveau moyen de rejoindre les étudiants en cas de problème. La communication entre l'établissement et sa communauté ne se limitera plus aux échanges de courriels.