La situation de la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean inquiète François Legault

En conférence de presse, jeudi, il a fait savoir que deux régions posent problème en ce moment : Lanaudière-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, où le nombre de personnes qui ont contracté le coronavirus est plus élevé qu’ailleurs per capita.

Ça commence à être difficile [dans ces deux régions]. J’ai demandé au ministre de la Santé et à la ministre de la Sécurité publique de voir si on peut en faire plus pour les aider à réduire le nombre de nouveaux cas et faire mieux appliquer les consignes dans ces deux régions. Il y a vraiment un problème au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans Lanaudière-Nord , a déclaré François Legault.

Mercredi, le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin, s’est lui aussi dit préoccupé par la vitesse à laquelle le virus progresse dans la région. Il a comparé la situation à un feu de forêt qu’il faut tout faire pour circonscrire. Il en a appelé au respect des consignes sanitaires et n’a pas exclu le fait que la région soit toujours en zone rouge à Noël.

La région enregistre 109 nouveaux cas, jeudi, et déplore deux nouveaux décès. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) dénombre une soixantaine de foyers d’éclosions. La santé publique a particulièrement à l’œil le haut du Lac-Saint-Jean puisque des cas de COVID-19 ont été déclarés à l’hôpital de Roberval. La population du secteur de Lac-Saint-Jean-Est, particulièrement touchée, est d’ailleurs invitée à faire preuve de vigilance.