Des familles dénoncent un enseignement inadéquat dans les écoles de Vancouver

Ils sont une vingtaine de parents, pour la plupart des médecins, à avoir constitué un groupe appelé les citoyens pour un enseignement équitable . Le groupe, qui dit avoir l'appui de centaines de parents d'élèves du secondaire, réclame une meilleure instruction pour les élèves de Vancouver en cette conjoncture de pandémie.

Andrew Kestler regrette que les élèves de la Commission scolaire de Vancouver se retrouvent dans une des pires situations d'enseignement en Colombie-Britannique, alors que la Commission scolaire de Vancouver est généralement une source de fierté en matière d'éducation. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Andrew Kestler, père de deux adolescentes qui fréquentent deux écoles de Kitsilano, évoque ses inquiétudes et sa frustration quant à l’enseignement que reçoivent ses filles. Il redoute l'impact, entre autres, sur leur avenir universitaire et professionnel .

Nos enfants sont très désavantagés par rapport à d’autres enfants dans la province. Andrew Kestler, parents d'élèves

Le père d’Ella et de Cleo rappelle que la loi scolaire de la province stipule qu’un élève de secondaire doit recevoir 25,5 heures de cours par semaine. La plupart des districts scolaires en Colombie-Britannique ont atteint ce but , souligne-t-il, alors que Vancouver n’offre qu’environ 8,5 heures d’instruction hebdomadaire à ses élèves, à raison de 105 minutes par jour.

Il y a beaucoup d'enfants qui sont seuls toute la journée et ce n'est vraiment pas bon pour leur motivation, pour l'éducation et aussi leur santé psychologique. Andrew Kestler

Deux camps, deux visions

Par courriel, la Commission scolaire de Vancouver déclare qu’elle suit des principes directeurs clés pour adapter et ajuster ses programmes éducatifs pendant la pandémie, lesquels sont la santé des élèves et du personnel, le maintien du lien à la communauté scolaire et une communication transparente .

La Commission scolaire de Vancouver dit que son programme d'enseignement s'inspire des recommandations des autorités de la santé et du ministère de l'Éducation. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

La Commission scolaire ajoute qu’elle a tenu compte des commentaires des familles et du personnel scolaire pour établir ces principes.

Toutefois, ce n'est pas l'avis de Nathan Hume, père de famille et avocat : Le VSB ne fournit aucun effort pour renverser la situation et comprendre le niveau d’instruction que nos enfants reçoivent réellement, malgré les promesses que les enfants allaient acquérir toutes les compétences de base en seulement un tiers du temps d'enseignement.

On ne leur enseigne pas tout ce qu'ils ont besoin d’apprendre. Par exemple, en anglais, on ne leur enseignera ni l’écriture ni l’oral. Alors que cela semble être des matières de base. Nathan Hume, parent d'élève

Les autorités de la Commission scolaire affirment, de leur côté, que le système trimestriel mis en place est conforme aux groupes d'apprentissage au niveau secondaire de 120 personnes maximum (élèves et personnel confondus). Ce fonctionnement est imposé par la province dans son plan de redémarrage des écoles après les vacances d’été.

Le VSBConseil scolaire de Vancouver explique aussi que la phase 2 de son programme éducatif de la rentrée scolaire fonctionne en mode hybride. Pendant deux semaines, l'élève suit de façon intensive, du lundi au vendredi, des cours dans une matière pendant 1 h 45 par jour à l'école. Il a ensuite une séance virtuelle, d’une heure par jour, appelée Flex Time. Cette séance sert aussi à fournir plus d'aide aux élèves qui en ont besoin.

Nathan Hume estime qu'il est important d'informer les parents de ce qui se passe réellement au sujet des cours de leurs enfants au sein du VSB. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Un argument que Nathan Hume balaie du revers de la main. Le nombre d’heures d'enseignement à distance ou virtuel que les jeunes reçoivent varie considérablement au sein de la Commission scolaire de Vancouver , juge en effet le père d’une élève de 8e année.

Dans de nombreux cas, dont celui de ma fille [les élèves] ne reçoivent absolument aucune instruction à distance pendant toute une période de deux mois. Nathan Hume

Des élèves lésés et préoccupés par leur avenir

Le VSBConseil scolaire de Vancouver compte 20 650 inscrits au niveau secondaire. Ella Kestler est en 9e année à l’école secondaire de Kitsilano. Pour le moment, son horaire de cours est consacré à l’éducation physique. Comme ses parents, elle s’inquiète d’avoir si peu d’heures de cours et d’être coupée de son tissu social scolaire.

Ella Kestler déplore que le temps accordé à l'enseignement en ligne soit aléatoire et varie souvent, comme lorsque son cours n'a duré qu'une quinzaine de minutes au lieu d'une heure comme le prévoyait la commission scolaire. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Lorsque je reviens de l’école, je fais mes devoirs et, le reste de la journée, je m’ennuie beaucoup. Mes parents travaillent beaucoup, je ne peux pas leur poser des questions si j’ai besoin d’aide. C’est un peu difficile. Ella Kestler, élève de 9e année

Sa soeur, Cleo, est en 8e année à l’École Lord Byng, aussi dans le quartier Kitsilano. Elle juge également que ce nouveau système d’enseignement est inadéquat voire met en péril son parcours scolaire.

Cleo Kestler trouve que c'est difficile d'avoir une bonne instruction à l'heure actuelle, car l'environnement de la maison ne s'y prête pas. Elle se sent souvent distraite et peu stimulée. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Mes amis qui sont dans des écoles privées ou au CSF retournent à l’école à plein temps et j’ai peur qu’ils apprennent plus que moi et de ne pas avoir la même éducation qu’eux. Cleo Kestler, élève en 8e année

On apprend une matière en 10 semaines alors qu’on devrait le faire en une année , déplore Cleo. C’est beaucoup plus difficile et je ne me sens pas aussi à l’aise dans cette méthode qui va trop vite, explique-t-elle. Toutefois, que ce soit les élèves ou les parents, personne ne blâme les enseignants. Andrew Kestler pense qu'il est difficile aussi pour eux de jongler entre les deux systèmes d'enseignement.

Une année sacrifiée?

Les parents refusent que cette année scolaire soit sacrifiée et disent vouloir à tout prix trouver les moyens pour qu’elle ne le soit pas.

Ces parents veulent conscientiser d'autres parents d'élèves sur l'enseignement que le VSB fournit aux élèves de secondaire. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Nous n’avons pas à choisir entre la santé et l’instruction de nos enfants. [Le VSB] le sait, le ministère de l’Éducation le sait, et les parents ont besoin de le savoir. Nathan Hume

Filles de médecins, Ella et Cleo estiment que l’argument de la pandémie ne doit pas peser alors qu’ailleurs d’autres districts scolaires parviennent à fournir un enseignement en personne.

Ce n’est pas juste pour nous parce que l’éducation est l’une des choses les plus importantes dans la vie. (...) Je crois que c’est vraiment important qu’on retourne à l’école le plus rapidement possiblement parce qu’on perd beaucoup. Cleo Kestler

Norma Biln, mère d’un adolescent en 9e année, raconte que les parents étaient optimistes au départ et qu’il fallait un temps d’adaptation. Mais, aujourd’hui, elle se rend bien compte que ça ne fonctionne pas .

Norma Biln s'inquiète du taux d'absentéisme et de la santé mentale des élèves du secondaire avec le plan d'enseignement mis en place par le VSB. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

La bonne nouvelle, c'est que nous avons pris beaucoup de précautions et de mesures de sécurité dans les écoles. Je pense donc que les parents ont plus de confiance dans la capacité de l'école à gérer la propagation de la COVID-19 , dit-elle cependant.