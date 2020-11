Un professeur à la retraite retourne en classe pour enseigner la politique américaine

C’est un cours qu’il offre depuis quelques années. Il se donne comme mission d’intéresser les jeunes à cet univers.

Les jeunes de 2e secondaire sont curieux, allumés et vifs d’esprit.[...] Il veulent apprendre et me demandent toujours pourquoi les élections américaines sont si compliquées.

François Sarrazin, enseignant à la retraite, Collège Saint-Alexandre