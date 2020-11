COVID-19 : 12 nouveaux décès dans l'ensemble de la région

Santé publique Ottawa (SPO) rapporte quatre de ces 12 décès ainsi que 51 nouveaux diagnostics de COVID-19 depuis mercredi. La capitale compte 649 cas actifs et 54 hospitalisations.

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) note pour sa part note 5 décès et 8 nouvelles transmissions. Il y a 186 cas actifs dans l'est ontarien et 9 hospitalisations.

En Outaouais, trois décès, dont deux aînés de la résidence Cité-Jardin, et 29 cas additionnels ont alourdi le bilan régional. La région compte 282 cas actifs sur son territoire et 38 hospitalisations.

Par ailleurs, le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais rapporte de nouveaux cas dans deux résidences privées pour aînés, dont trois à la résidence Cité-Jardin et un à la Villa des Brises.

Ottawa redevient orange

La capitale est revenue à un niveau orange , selon une échelle de classification propre à SPOSanté publique Ottawa .

Cette échelle utilise les mêmes couleurs que celles du Québec celle qui sera implantée en Ontario samedi, mais elle n’est pas liée à des actions concrètes de la part des autorités.

Le système de SPOSanté publique Ottawa fait référence à l'état d'alerte pour le personnel médical et pour la santé publique. Il donne aussi un portrait global de la capacité du réseau à répondre à la pandémie.

Mardi, le premier ministre ontarien Doug Ford a annoncé une nouvelle classification provinciale des régions sanitaires, avec des zones vertes, jaunes, oranges et rouges. Toutefois, les critères sont différents.

Selon cette nouvelle classification, les zones orange seront Toronto, Peel, York, Ottawa et l'Est de l'Ontario. Les zones jaunes seront le comté de Brant, Hamilton, Durham et Halton.

Toutes les autres régions de l'Ontario se retrouveront en zone verte. Aucune région n’est placée en zone rouge.

Alors que les cinémas font partie des entreprises autorisées à reprendre du service, Cineplex a fait savoir qu’il n'ouvrira pas ses établissements d’Ottawa et qu’il fermera celui de Cornwall en raison de la nouvelle limite de 50 personnes par édifice imposée par le gouvernement ontarien dans les zones orange.

Selon l'entreprise, l'Association des cinémas du Canada a eu des échanges avec l'Ontario pour demander à ce que cette limite soit augmentée.

Avec les informations de CBC