Ottawa confirme 3,1 M $ de plus pour les petites entreprises de la région

Cette aide provient du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR), administré par le réseau des Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC). Il vise à offrir une aide financière d’urgence pour les entreprises qui ne sont pas admissibles aux autres programmes fédéraux et qui veulent demeurer opérationnelles.

Pour Nathaniel Perron, chef et propriétaire de l’entreprise Chef Nath de Chibougamau, le financement obtenu via la SADC a été salutaire au début de la pandémie.

Je n’avais pas accès à plusieurs programmes d’aide et la rapidité de la SADC m’a surpris, a-t-il confié en conférence de presse, jeudi matin. En une semaine, j’ai eu accès au fonds et ça m’a permis de recommencer rapidement et diversifier mon service. Je me sens prêt pour la deuxième vague. Elle me fait vraiment moins peur parce que j’ai maintenant les outils nécessaires pour l’affronter.

Chacune des SADC se voit confier une nouvelle enveloppe de 352 039 $, mais les modalités de financement de cette deuxième phase du FARRFonds d'aide et de relance régionale ne sont pas encore connues.

Lors d’une première phase du FARRFonds d'aide et de relance régionale , des investissements de 9,7 M $ ont permis d’aider 286 entreprises et 33 projets collectifs de ces deux régions, entre le 1er juin et le 31 août.

Pour en arriver à ce résultat, ça a pris la confiance du gouvernement, mais aussi beaucoup de jus de bras de nos employés et nos conseils d’administration. On est très fiers d’avoir livré la marchandise , a commenté Line St-Amour, présidente de la SADC de Rouyn-Noranda.

Pour le leader du gouvernement, Pablo Rodriguez, cette deuxième phase du FARRFonds d'aide et de relance régionale confirme la volonté du gouvernement fédéral de ne laisser tomber aucune entreprise.