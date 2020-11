Un rapport sur le plan d'action de la Fonderie Horne attendu dans les prochaines semaines

L’automne dernier, dans la foulée des révélations des taux d’arsenic trop élevés en provenance de la Fonderie Horne, Rouyn-Noranda a demandé la création d’un comité interministériel.

On avait demandé la formation de ce comité pour que tous les interlocuteurs concernés soient assis à la même table et pour que nous puissions avoir une meilleure communication dans ce dossier d’importance , explique la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire.

Elle ajoute que, selon elle, la communication est bonne avec le comité.

Les organismes environnementalistes n’ont cependant pas la même vision des choses.

Le porte-parole du Regroupement Vigilance Mines de l’Abitibi-Témiscamingue (REVIMAT), Marc Nantel, aimerait que les groupes de défense de l’environnement soient mieux informés.

Ce n’est vraiment pas transparent, même que c’est vraiment en vase clos. Marc Nantel, porte-parole du REVIMAT

On n’a pas vraiment reçu d’échanges, on doit passer par la loi à l’accès à l’information pour connaître les échanges que la Fonderie alors pour nous, il y a un manque de transparence dans les échanges , enchaîne-t-il.

À la fin du mois d’octobre, le Conseil régional en environnement de l’Abitibi-Témiscamingue faisait également connaître son mécontentement concernant le manque d’informations sur les activités du comité.

Malgré tout, les travaux vont dans la bonne direction, estime Marc Nantel.

Un des éléments que nous trouvons intéressants de ce qui a pu filtrer est qu’on laisse comprendre que la Fonderie devra mettre en oeuvre plus rapidement les éléments de son plan d’action et ne pas échelonner ça sur les années 2023, 2024 ou 2025 pour que la baisse en arsenic se fasse. Je pense que de ce côté-là, le message est intéressant , témoigne le porte-parole du REVIMAT.

Pendant ce temps, la Fonderie Horne fait savoir que certaines actions de son plan ont déjà été mises en place.

C’est certain qu’on a hâte d’avoir la réponse du gouvernement, mais nous n’attendons pas après ça pour mettre en œuvre nos actions. C’est important pour nous d’avancer dans le dossier , mentionne la coordonnatrice en communications de la Fonderie Horne, Stéphanie Lemieux.

Marc Nantel rappelle cependant que les élus ont un grand pouvoir dans cette affaire.

En 2004, les recommandations du comité interministériel étaient très bien, mais au niveau politique, ça n’avait pas été retenu. On est en attente et on va voir, mais on espère que le travail se fasse correctement, mais tout est une question de politique alors on verra ce qui se fera , résume-t-il.