Montréal réglemente la construction de logements sociaux, familiaux et abordables

L'administration Plante veut adopter le Règlement pour une métropole mixte en janvier prochain et le faire entrer en vigueur le 1er avril 2021. Ce règlement encadrera l'émission des permis de construction pour les projets immobiliers de cinq logements et plus.

Ainsi, pour obtenir un permis de construction résidentiel, le promoteur devra conclure une entente avec la Ville de Montréal en vue d’améliorer l’offre en matière de logement social, abordable et familial, soit par la construction de logements, la cession de terrains ou une contribution financière , indique le cabinet de la mairesse dans un communiqué.

Deux projets particuliers d'urbanisme (PPU) seront traités en premier en vertu de ce nouveau règlement, l'un dans l'arrondissement de Saint-Laurent et l'autre à l'Île-des-Soeurs. Lachine-Est et les Faubourgs, à proximité de Radio-Canada, sont les secteurs envisagés par la suite.

Au fur et à mesure que des changements seront faits au plan d'urbanisme, beaucoup de secteurs s'ajouteront , explique Robert Beaudry, responsable entre autres de la gestion et planification immobilière ainsi que de l'habitation au comité exécutif de la Ville.

Ce règlement, qui a fait l'objet de trois ans de consultation, vise entre autres à freiner l'exode des Montréalais vers la banlieue. Valérie Plante souligne que les familles de la classe moyenne peinent à trouver un logement correspondant à leurs moyens, que les plus vulnérables sont de plus en plus nombreux et que le développement du télétravail vient aussi influencer les besoins de la population.

L'habitation est la priorité numéro un de la population montréalaise , affirme la mairesse, qui ajoute que la pandémie de coronavirus n'a fait qu'empirer la situation des ménages.

Mme Plante a expliqué en substance que le règlement a été conçu de manière à contrôler l'impact financier pour le promoteur et pour le marché immobilier. Ainsi, le promoteur devra inclure 20 % de logements abordables dans son projet, et ce, en échange d'une augmentation de densité, ou de capacité de construire sur un site.

Plus de densité, cela signifie plus d'argent pour les promoteurs, donc plus d'occasions de créer plus d'unités d'habitation , a précisé la mairesse de Montréal.

Par ailleurs, les sommes accordées par la Ville aux promoteurs pour la création de logements sociaux n'avaient pas été revues depuis 2002, dit Valérie Plante. C'était 12 000 $ par porte, et c'est augmenté à 50 000 $ par porte. De plus, ça sera indexé chaque année de 5 %; c'est majeur , précise-t-elle.

La Ville évalue à 600 le nombre de logements sociaux qui seront créés annuellement en vertu de ce plan.

Les insatisfactions fusent

Aux yeux du FRAPRU, ce n'est pas assez ambitieux. Ce sont plutôt 22 500 logements sociaux sur cinq ans qui devraient être créés, écrit Catherine Lussier, responsable des dossiers montréalais au FRAPRU, sur le site Internet de l'organisme.

[...] 20 % d’inclusion de logements sociaux, c’est vraiment trop peu .

Si l’administration Plante a revu ses calculs suite au rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), ce qu’elle propose n’est toujours pas abordable pour les ménages à modeste et faible revenu , écrit encore Mme Lussier.

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a fait connaître sa réaction au nouveau règlement montréalais avant même que celui-ci n'ait été annoncé. Par communiqué, mercredi, son président et chef de la direction, Michel Leblanc, a dénoncé d'éventuels impacts négatifs qui pourraient diminuer l’intérêt des promoteurs de réaliser des projets sur le territoire de Montréal .

M. Leblanc critique le fait que le règlement soit assorti d' exigences de construction ou de contributions financières forcées et coûteuses pour tout projet de construction de cinq logements . Selon lui, cette approche compliquera la tâche des promoteurs et entraînera des coûts qui se répercuteront sur le prix des autres unités.

En temps de pandémie, vu l'incertitude à laquelle font face les promoteurs et les changements dans la demande d'habitations, la Ville doit faire une pause , plaide Michel Leblanc.

La mairesse réplique

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, affirme qu'elle n'est pas surprise des critiques que suscite le projet de « Règlement pour une métropole mixte », mais elle estime qu'il faut aller de l'avant. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Je trouve ça triste d'être déconnecté comme ça de la classe moyenne , a rétorqué la mairesse Plante, qui a poursuivi en citant la réalité de Montréalais qui vivent dans des tentes, rue Notre-Dame, ou encore celle des 20 000 familles qui attendent un logement social.