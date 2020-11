Dépouillement des votes : trois tribunaux rejettent les prétentions de Trump

Alors que le président Trump et certains de ses alliés crient sans preuves à la fraude électorale et réclament la fin du dépouillement, trois tribunaux dans des États clés lui ont coup sur coup infligé un revers. Donald Trump, lui, continue de se proclamer vainqueur.

Avec des chances de réélection de plus en plus ténues, la campagne de Donald Trump a élargi les fronts de sa bataille devant les tribunaux. Devant la perspective de la défaite, le président et ses alliés ont pour leur part intensifié les accusations de fraude électorales, sans toutefois fournir de preuves.

La campagne Trump a même publié un communiqué de presse, tout en majuscules, qui a attaqué l'intégrité du processus électoral, et dont le ton et le style ressemblait à s'y méprendre à ceux des tweets du président.

SI VOUS COMPTEZ LES VOTES LÉGAUX, JE GAGNE FACILEMENT L'ÉLECTION! SI VOUS COMPTEZ LES VOTES ILLÉGAUX ET TARDIFS, ILS PEUVENT NOUS VOLER L'ÉLECTION! Donald Trump, dans un communiqué de sa campagne de réélection

En retard dans la récolte de grands électeurs, le président sortant compte sur les tribunaux pour se maintenir à la Maison-Blanche. Après la Pennsylvanie, le Michigan et la Georgie, ses avocats ont ajouté, jeudi, le Nevada à leurs champs de bataille judiciaires, et lui-même a brandi la menace de recours additionnels.

Si les recours de M. Trump ne sont pas épuisés, ses arguments n'ont jusqu'ici pas convaincu les tribunaux.

Au cours des dernières heures, Donald Trump a encaissé trois revers judiciaires, notamment au Michigan, où Joe Biden a déjà été donné gagnant. Un juge a rejeté sa demande visant à suspendre le comptage et obtenir un plus grand accès au processus de tabulation des résultats.

Le président a perdu deux autre recours, en Pennsylvanie et en Georgie, où son avance a fondu avec le comptage des bulletins de vote postaux, qui favorisent largement son rival démocrate. Les deux recours portaient entre autres sur l'observation du dépouillement.

Les avocats de Donald Trump alléguaient, sans présenter de preuves, que des bulletins de vote arrivés dans le comté de Chatham, en Georgie, après l'échéance de 19 h, lundi soir, pourraient avoir été mélangés avec des bulletins valides.

En Pennsylvanie, la Cour suprême de l'État a renversé la décision d'un tribunal inférieur, qui avait tranché peu auparavant en faveur du camp Trump. Celui-ci voulait que ses observateurs puissent observer le dépouillement de plus près à Philadelphie. Un tribunal a cependant suspendu jusqu'à vendredi le comptage d'environ 29 000 bulletins de vote, initialement envoyés avec de l'information erronée dans le comté d'Allegheny.

Un autre recours, qui n'a pas encore été tranché, vise à rejeter les bulletins de vote postal portant le cachet de la poste en date du 3 novembre, mais arrivés après 20 h. L'État avait décidé de laisser aux électeurs une période de grâce de trois jours, ce que le camp républicain avait déjà contesté sans succès devant la Cour suprême avant le jour du scrutin.

En matinée, le camp Trump a ouvert un quatrième front judiciaire au Nevada, où il tire de l'arrière.

Au cours d'une conférence de presse, son équipe de réélection a affirmé, sans fournir de preuves, que 10 000 personnes qui n'habitent plus au Nevada avaient voté dans l'État. Elle a refusé de répondre aux questions des journalistes.

Le Nevada fait partie de la poignée d'États où la course présidentielle, très serrée, est toujours en suspens.

Les républicains réclament par ailleurs un recomptage au Wisconsin, également remporté par le candidat démocrate.

Tweets en série

Resté loin des caméras depuis son discours de victoire de dans la nuit de mercredi, Donald Trump a exprimé sa frustration sur Twitter, à maintes reprises au cours des dernières heures.

Tout vote arrivé après le jour de l'élection ne sera pas compté! , a-t-il tonné.

Comme prévu, le comptage des bulletins de vote postal a amélioré la performance démocrate. Les sondages et les données montraient que les électeurs démocrates, plus préoccupés par les risques de la COVID-19, seraient beaucoup plus nombreux que les républicains à poster leur bulletin de vote.

Ironiquement, Donald Trump et ses alliés réclament la poursuite du dépouillement dans les États clés où son rival a maintenu son avance, comme le Nevada et l'Arizona, mais exigent qu'il cesse dans les États où lui-même menait avant le comptage des bulletins de vote par correspondance, soit la Georgie, le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie.

À en croire ses tweets, d'autres recours judiciaires pourraient s'ajouter à ceux déjà déposés.

Nous contesterons en cour tous les États récemment revendiqués par Biden sur la base de fraudes électorales et de fraudes dans le processus électoral des États. Donald Trump

Cela pourrait signifier que le Wisconsin et l'Arizona s'ajouteraient eux aussi à la liste, mais il reste à voir si cela se concrétisera.

NOUS GAGNERONS! , a affirmé Donald Trump, même si Joe Biden semble frapper à la porte de la Maison-Blanche. Selon les projections de la majorité des grands médias, le démocrate a obtenu 253 grands électeurs, davantage que les 214 de Donald Trump.

Ce que la campagne Trump associe à un mouvement de fraude est en fait la suite du dépouillement des urnes, un processus habituel que les États ne terminent jamais le soir même de l'élection. Aucune irrégularité majeure n'a été rapportée.

En quelques heures, Twitter a d'ailleurs accolé l'étiquette de contenu contesté et potentiellement trompeur à trois tweets du président Trump.

Le soir de l’élection, il avait clamé victoire et menacé de se tourner au besoin vers la Cour suprême.