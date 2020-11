Vancouver reporte à 2021 sa décision d’être candidate pour accueillir les JO 2030

Le conseil municipal de Vancouver attendra mars 2021 avant de déterminer si oui ou non la métropole déposera pour une seconde fois sa candidature en vue de l’accueil des Jeux olympiques d’hiver.

Mercredi soir, le conseil municipal a voté à 7 contre 4 en faveur du report de la décision, lui donnant ainsi plus de temps pour l’élaboration d’un rapport sur les bénéfices d’accueillir les Jeux d’hiver de 2030, indique la conseillère municipale Melissa De Genova, responsable du dépôt de la motion.

Selon elle, la tenue de nouveaux Jeux à Vancouver donnerait un second souffle à l'économie de la métropole britanno-colombienne et devrait être considérée dans le plan de relance économique à la suite de la pandémie.

La conseillère municipale s’est dite impatiente d’entendre l’opinion de la population au sujet de sa motion.

Toutes les voix sont les bienvenues et je pense tout particulièrement aux communautés plus vulnérables et marginalisées. Melissa De Genova , conseillère municipale

La conseillère municipale Jean Swanson fait partie des quatre personnes ayant voté contre le report de la motion.

Selon elle, l’argent dépensé en 2010 lors des Jeux olympiques de Vancouver n’a en rien aidé les citoyens qui vivent en situation de pauvreté. Elle partage également des inquiétudes environnementales en lien avec le projet.

Jean Swanson a longtemps milité pour les causes sociales dans le Downtown Eastside avant de siéger au conseil municipal de Vancouver. Photo : Radio-Canada

Je suis vraiment inconfortable à l’idée de promouvoir quelque chose qui implique beaucoup de voyage en avion autour du globe alors que nous sommes dans une urgence climatique , souligne Jean Swanson

Il y a plusieurs raisons qui devraient nous pousser à refuser cette motion dès maintenant. Jean Swanson, conseillère municipale

Si la motion de Melissa de Genova est acceptée à la suite du dépôt du rapport en mars, le conseil municipal expédiera alors une lettre d'intentions aux comités olympique et paralympique canadiens, aux représentants locaux des Premières Nations, ainsi qu'aux représentants des gouvernements provincial et fédéral, afin d'obtenir leur opinion et des sources de financement.

(Avec les informations de Meera Bains et de La Presse canadienne)