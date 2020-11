COVID-19 : des gens d'affaires espèrent des assouplissements en Outaouais

Microbiologiste-infectiologue au CHUcentre hospitalier universitaire Sainte-Justine, Dre Caroline Quach-Thanh pense qu'il y a moyen qu’il y ait quelques rassemblements dans les lieux publics en autant qu’il y ait un port de masque puisque certaines régions en zone rouge parviennent à avoir une transmission communautaire relativement stable.

Toutes ces décisions-là sont prises pour essayer de garder un certain équilibre entre le contrôle de l’infection, mais aussi le bien-être de la population parce qu’on est dans ce paradigme-là de pandémie pendant encore plusieurs mois , explique-t-elle en entrevue à Radio-Canada.

Caroline Quach, pédiatre microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine. (archives) Photo : Radio-Canada

On en a encore probablement pour 12 à 18 mois dans ce contexte-là. Donc, il va falloir trouver un moyen de permettre aux gens de vivre, mais de façon encadrée, plutôt que de dire qu’on a le droit de ne rien faire, ça peut donner libre cours à des rassemblements clandestins que l’on n'est pas capables de contrôler , argumente-t-elle.

Mais le premier ministre François Legault en a jugé autrement lors de son point de presse jeudi, affirmant qu'il était trop tôt pour rouvrir restaurants, gyms et salles de spectacle.

Pour l’instant, on ne pense pas que c’est une bonne idée [...] ce sont des opportunités de rassemblement et d’infection de plusieurs personnes à la fois , a-t-il tranché.

Le premier ministre, François Legault en point de presse. (archives) Photo : Radio-Canada

Diminuer l'anxiété

Malgré tout, des gens d'affaires de l'Outaouais voient d'un bon oeil le fait que le ministère de la Santé du Québec étudie actuellement des assouplissements en zone rouge.

Je pense définitivement qu’il devrait y avoir un assouplissement , estime pour sa part la directrice générale et associée de la Sporthèque, Elaine Dupras, interrogée plus tôt jeudi.

Cet assouplissement serait d'autant plus le bienvenu, selon Mme Dupras, que la Ville d'Ottawa, frontalière de Gatineau et d'une partie de l'Outaouais, compte rouvrir samedi les centres d'entraînement, les restaurants et les bars avec des mesures strictes.

Élaine Dupras, directrice générale et associée de la Sporthèque à Gatineau. (archives) Photo : Radio-Canada

Mme Dupras assure aussi qu' il y a deux semaines, la santé publique de l’Outaouais a visité 15 centres sportifs dans la région et a fait une recommandation favorable à l’ouverture des centres.

Elle met aussi de l'avant le fait que certains clients ont besoin de pouvoir pratiquer une activité physique que ce soit pour diminuer l'anxiété ou pour atténuer les effets de certaines maladies.

L’activité physique joue un rôle excessivement optimal pour la santé mentale [...] On a beaucoup de gens qui souffrent de maladie entre autres l’arthrite et qui arrivent à garder une mobilité grâce à l’activité physique , avance-t-elle.

Confusion entre Ottawa et l'Outaouais

La Directrice générale du service d'écoute pour les personnes qui ont besoin de soutien Tel-Aide Outaouais, Monique Chartrand, rappelle que le confinement et les mesures pour limiter la propagation de la COVID-19 ont des effets négatifs sur la santé mentale de la population.

À Tel-Aide, on reçoit des appels aussi constants depuis le début de la pandémie. Ce qui a pris beaucoup de place, c’est l’insécurité financière chez les gens, c’est la fragilité au niveau de la santé mentale, c’est l’isolement, la solitude , énumère-t-elle.

Mme Chartrand juge aussi que le fait que certains commerces soient ouverts puis fermés puis à nouveau ouverts soit d'un côté soit des deux côtés de la rivière des Outaouais participe à la confusion.

Émotivement, ça vient jouer sur le moral des gens. C’est tout un casse-tête pour les gens. Il faut trouver un moyen de garder la tête hors de l’eau. Ne pas s’isoler, c’est le message principal , a-t-elle conseillé.

Je pense sérieusement que les gens commencent à avoir besoin de changer d’air et de sortir un peu plus, c'est très difficile côté santé mentale et côté social, on a besoin de du contact humain , renchérit la copropriétaire du Mon café à Gatineau, Sylvie Pilote.

Depuis que Gatineau est en zone rouge, le café a bien essayé de faire des plats à emporter, mais en vain.

Présentement, les affaires ne vont pas bien parce qu’on a décidé de fermer complètement après avoir fait des repas à emporter, ça n’a pas bien fonctionné , reconnait Mme Pilote qui s'organise pour une possible réouverture de son commerce dans les prochains jours.

Avec les informations de Nafi Alibert et de Josée Guérin