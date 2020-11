Manif des éducateurs en service de garde contre l'ajout de journées pédagogiques

Qui va fréquenter ? Est-ce que c’est les élèves réguliers qui fréquentent normalement le service de garde, ou c’est tous les élèves de l’école ? , demande Dominic Latouche, président du syndicat du personnel de soutien du centre de services scolaire des Premières Seigneuries. Si c’est tous les élèves, on aura besoin de plus de monde , croit le représentant.

La gestion des bulles-classes est déjà tout un casse-tête pour les éducateurs. Ce problème pourrait s’accentuer avec l’ajout d'enfants durant les journées pédagogiques.

On va au gymnase, on utilise un ballon. Ce ballon doit être utilisé par une seule bulle-classe. Si on est deux bulles-classes, il faut deux ballons et deux jeux différents. Si on en a trois, on répète et à la fin, il faut tout désinfecter. C’est des journées qui sont très lourdes.

Dominic Latouche, président du syndicat du personnel de soutien du centre de service scolaire des Premières Seigneuries