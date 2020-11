Aller à la banque alimentaire comme à l’épicerie pour plus de dignité

Dans un commerce installé dans un nouvel immeuble résidentiel du côté sud-ouest de Scarborough, des rangées d'étagères remplies des aliments de base sont alignées.

On peut y trouver des pois chiches, des pâtes ou encore des articles de toilette et des légumes frais et à l'arrière, des congélateurs et des réfrigérateurs sont remplis de viandes, de fromages, de lait et d'œufs.

Cette scène peut ressembler à celle d’un petit supermarché, mais c’est plutôt une banque alimentaire qui a choisi de changer ses procédures pour rendre l’expérience plus digne pour les personnes qui demandent de l’aide.

Se nourrir est un droit dans ce pays et nous le reconnaissons , affirme Suman Roy, fondateur de Feed Scarborough, qui gère la banque alimentaire. Nous avons décidé de mettre en place un système plus digne, dans lequel les gens peuvent faire leurs propres choix.

Suman Roy est un des fondateurs de la banque alimentaire Feed Scarborough. Photo : CBC

Selon M. Roy, cette banque alimentaire nouveau genre remet en question la façon dont les banques alimentaires sont gérées.

L'organisation gère désormais quatre banques alimentaires dans une communauté où la COVID-19 a eu un impact économique important sur les Noirs, les autochtones et les autres personnes de couleur.

L'organisation à but non lucratif, qui dessert plus de 1000 ménages chaque semaine, a changé son approche il y a deux semaines, en ouvrant ses portes aux clients pour qu'ils puissent faire leurs emplettes à leur propre rythme.

Les clients des banques alimentaires vont désormais prendre rendez-vous pour nous rendre visite, apporter leur propre sac réutilisable, récupérer leur carte d'achat Feed Scarborough préchargée, faire leurs courses avec le budget alloué à leur ménage et régler leurs achats à la caisse comme ils le feraient dans n'importe quelle épicerie Suman Roy, fondateur de Feed Scarborough

Le nouveau système de distribution permet aux clients de choisir parmi une variété de produits alimentaires étiquetés par un système de points.

Ce modèle n'est pas un concept nouveau. Le système de points adopté par Feed Scarborough ne l'est pas non plus. Il a été créé par la banque alimentaire Daily Bread, qui a guidé le groupe.

Ce qui est nouveau, affirme M. Roy, c'est la carte prépayée que chaque client reçoit avec des points qui correspondent au nombre de personnes dans leur ménage. Ils peuvent l'utiliser comme une carte de crédit prépayée.

Les clients peuvent économiser les points qu'ils n'utilisent pas et les utiliser la semaine suivante. Selon M. Roy, cela permet aux clients de faire un budget et d'obtenir ce dont ils ont besoin au moment où ils en ont le plus besoin.

L'impression d’une épicerie normale

C'est le sens du respect qui compte pour Dawit Gulta, un traducteur qui a été licencié en septembre lorsque le cabinet juridique où il travaillait a fermé en raison de la COVID-19.

Avec l’ancien modèle, vous deviez attendre dehors pendant une heure, ou si vous arrivez en retard, certains articles pouvaient être épuisés, alors vous deviez venir tôt, une heure plus tôt, pour faire la queue , affirme M. Gulta

Sue Saunders apprécie les nouveaux processus de la banque alimentaire, qui lui donnent plus de dignité selon elle. Photo : CBC

Sue Saunders, qui bénéficie des prestations d'invalidité de l’Ontario affirme que ces nouveaux processus lui donnent un sentiment d'indépendance et lui permettent de donner à sa fille quelque chose de spécial.

Ça donne plus de fierté aux gens de venir dans une banque alimentaire et de demander de l'aide , dit-elle, plutôt que de se voir remettre une boîte de nourriture et de se faire dire voilà ce que vous allez manger .

Suman Roy, qui a été impliqué dans la sécurité alimentaire à Toronto ces 18 dernières années, dit que les banques alimentaires ne sont qu'une solution de fortune, mais il espère qu'au moins ce petit changement fera une différence.

Ce modèle n'apportera pas de changements gouvernementaux systémiques. Toutefois, ce modèle va augmenter la qualité de vie des clients , croit-il.