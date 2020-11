La machine à rumeurs sur la vente de la Cimenterie McInnis s'emballe de nouveau

Selon 98,5 FM, le conglomérat brésilien Votorantim serait sur le point de faire l'acquisition de l'usine située à Port-Daniel-Gascons.

Ciment McInnis et la Caisse de dépôt et placement du Québec, l'actionnaire détenant le contrôle de la cimenterie, refusent toutefois de commenter cette affirmation.

Ce n'est pas la première fois que circulent des rumeurs sur la vente de l'usine. En août, on apprenait que l'entreprise Béton provincial de Matane avait fait inscrire sept de ses hauts dirigeants au Registre des lobbyistes en vue de négocier un contrat d'acquisition de l'entreprise Ciment McInnis .

Le député péquiste de René-Lévesque et porte-parole du Parti québécois en matière de finances, Martin Ouellet, doute que le contexte actuel, de turbulences et de pandémie , soit le meilleur pour vendre la cimenterie.

La construction de l'usine a entraîné d'importants dépassements de coûts. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Il indique ne pas avoir tous les détails entourant une potentielle transaction, mais précise que ce n'était pas dans l'intérêt du gouvernement du Québec de demeurer actionnaire à long terme de la cimenterie.

Il faudra voir si le prix que va payer aujourd’hui l'entreprise aurait pu être meilleur dans le futur , indique-t-il. On va évaluer le prix et c’est après qu’on pourra faire les comptes à savoir quelle aura été la participation du gouvernement qui aura été laissée de côté, considérant le prix offert.

M. Ouellet se dit toutefois inquiet pour les emplois qui pourraient être compromis en Gaspésie.

On a évidemment une préoccupation pour les emplois qui sont en région par rapport à la cimenterie. Martin Ouellet, porte-parole du Parti québécois en matière de Finances

Pour sa part, la cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, refuse de s'avancer sur d'éventuelles pertes d'argent public avant d'avoir plus de détails.

La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade (archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

La Caisse de dépôt est impliquée, le gouvernement est impliqué, notamment en prêts, qui devraient par ailleurs être remboursés dans toute cette transaction-là , a-t-elle mentionné.

Rappelons que la Caisse de dépôt et placement du Québec et Investissement Québec ont déboursé 725 millions de dollars dans le projet de la Cimenterie Mcinnis sous la forme de capital-actions et de prêts garantis.

La construction de la cimenterie McInnis a connu d'importants dépassements de coûts pour une facture totale dépassant 1,5 milliard de dollars.

Avec les informations d'Isabelle Larose