GM promet de reprendre l'assemblage de camionnettes à Oshawa si l'entente est ratifiée

L'annonce survient après que la société ait conclu un accord de principe avec le syndicat Unifor au nom de 1700 membres qui travaillent chez General Motors, tôt jeudi matin.

À condition que notre entente de 2020 avec Unifor soit ratifiée, General Motors prévoit de ramener la production de camionnettes à l'usine d'assemblage d'Oshawa tout en effectuant des investissements supplémentaires à l'usine de propulsion de St. Catharines, et au centre de distribution de pièces de Woodstock , a déclaré Scott Bell par voie de communiqué.

Les membres d'Unifor doivent se prononcer sur l'entente de principe dimanche.

Le président national d’Unifor, Jerry Dias, a déclaré que l'accord était recommandé à l'unanimité pour 1700 membres travaillant dans des usines GMGeneral Motors dans les villes du sud de l'Ontario de St. Catharines, Oshawa et Woodstock.

Selon le constructeur automobile, les opérations reprendraient immédiatement à Oshawa après une éventuelle ratification.

Un nouvel atelier de carrosserie et un espace d'assemblage flexible seront notamment aménagés dans les locaux de l’usine GMGeneral Motors à Oshawa.

GMGeneral Motors Canada et Jerry Dias, le président national d’Unifor, ont tous deux confirmé que cette décision s’est prise avec l’aide du gouvernement fédéral ainsi que du gouvernement ontarien.

L’annonce d’aujourd’hui est la preuve que le secteur automobile de l’Ontario demeure solide même en ces temps difficiles , peut-on lire dans un communiqué émis jeudi matin par les bureaux du premier ministre ontarien Doug Ford et du Ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce, Vic Fidelli.

Selon GMGeneral Motors Canada, l'accord de principe négocié avec Unifor apporterait entre 1 et 1,3 milliard de dollars de nouveaux investissements à l’usine d’Oshawa, avec l'embauche prévue de 1400 à 1700 travailleurs.

L’accord de principe entre GMGeneral Motors et Unifor fait aussi allusion à l’éventuel ajout d’un troisième quart de travail à l’usine d’Oshawa, qui augmenterait le nombre d’employés à environ 2500, selon Unifor.

Le président d’Unifor, Jerry Dias, a déclaré en point de presse, jeudi, que 175 membres du syndicat récemment mis à pied à Oshawa seraient les premiers à être rappelés au travail.

Selon le président d’Unifor, GMGeneral Motors commencera à rappeler ses employés au travail à partir d'août 2021, et les premiers véhicules produits à Oshawa seraient livrés en janvier 2022.

Nous construirons à nouveau des Silverados et des Sierras, et avec cet investissement, nous serons la seule usine GM au monde à construire des camionnettes lourdes et légères, qui sont les véhicules les plus vendus de GM.

Jerry Dias, président national du syndicat Unifor