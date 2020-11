COVID-19: une éclosion est déclarée dans un 3e hôpital à Winnipeg

Des mesures améliorées de prévention et de contrôle des infections ont été mises en œuvre, le personnel et les familles ont été informés et une enquête est en cours , indique un porte-parole de Soins communs Manitoba, par l’entremise d’un courriel.

Le porte-parole ajoute que les déplacements des patients sur l'unité ont été restreints, des tests de dépistage ont été faits sur tous les patients de l'unité et l'apparition de symptômes de la COVID-19 sera surveillée au quotidien chez les patients.

Le personnel porte un équipement de protection individuelle universel , mentionne le porte-parole qui précise que le risque que les membres du personnel doivent s'auto-isoler est considéré comme faible.

Une note interne avertit le personnel de suivre les panneaux d'information [sur les protocoles à suivre] et de porter des équipements de protection individuelle appropriés avant d'entrer dans l'unité.

La note de service prévient aussi le personnel de passer par l'entrée principale de l'unité pour récupérer des équipements de protection individuelle, car il se peut qu'il n'y ait pas de postes d’équipements de protection individuelle aux deux autres entrées de l'unité.

Il s'agit du troisième centre hospitalier à Winnipeg à faire face à une éclosion de COVID-19.

L'Hôpital Saint-Boniface et l'Hôpital général Victoria ont déclaré des éclosions le mois dernier.

Le Centre des sciences de la santé de Winnipeg a connu une éclosion en mars. Plus de deux douzaines de personnes avaient été infectées et deux patients sont morts lors de la première vague de la pandémie.

Avec les informations de Nicholas Frew