Reprise progressive des cours à la Polytechnique de la Saskatchewan

Victime d’une cyberattaque dimanche dernier, la Polytechnique de la Saskatchewan avait dû suspendre ses cours du 2 au 4 novembre inclusivement.

Les étudiants qui suivent une formation en personne peuvent désormais reprendre le chemin du campus à partir de jeudi. À l'exception du programme Language Instruction for Newcomers to Canada ( LINC Language Instruction for Newcomers to Canada ), les cours en ligne sont annulés jeudi et vendredi.

Une liste des cours qui reprennent sur le campus est disponible sur le site internet de l'établissement. Une mise à jour est prévue pour d'autres cours dimanche.

Nous débutons une méthode progressive pour reprendre les cours en présentiel. Par mesure de précaution, nous avons décidé de maintenir les cours en ligne. Nos services informatiques, des experts et nos fournisseurs ont travaillé fort pour permettre le retour des élèves en classe, et je suis très reconnaissant de leur travail remarquable , déclare le président-directeur général de l'école, Larry Rosia.

L'école polytechnique de la Saskatchewan continue de travailler avec des experts en matière de cybersécurité et avec les forces de l'ordre pour se prémunir d'autres cyberattaques.

La priorité majeure de l’école est d’assurer et de garantir un apprentissage sain, que ce soit en personne ou en ligne pour les étudiants.

La Polytechnique de Saskatchewan dit s'engager à communiquer en temps utile et de manière transparente avec les étudiants, les employés et les parties prenantes.