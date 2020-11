Justin Trudeau et Emmanuel Macron doivent s'entretenir aujourd'hui

Justin Trudeau et Emmanuel Macron ont prévu se parler au téléphone jeudi après-midi, quelques jours après que le président français a appelé le premier ministre québécois François Legault pour le remercier de son soutien en matière de liberté d'expression.

Au bureau du premier ministre, on dit que ce contact téléphonique est une demande à la suite de l'attentat de Nice . On en comprend donc que c'est le gouvernement canadien qui a initié la chose, mais on ne sait pas à quel moment précis.

Vendredi, M. Trudeau a semblé froisser le président français lorsqu'il a dit, en commentant les caricatures de Mahomet utilisées comme prétextes pour des attentats en France, que la liberté d'expression a des limites.

Il avait alors comparé le geste de publier ces caricatures à l'acte de crier au feu dans un cinéma bondé.

Le président Macron, mardi, avait choisi d'appeler le premier ministre du Québec François Legault pour le remercier de son appui inconditionnel à l'heure où la France subissait une série d'attentats islamistes, geste que M. Legault s'est empressé de publiciser.

La veille, le premier ministre québécois avait dit que, dans ce débat, il était d'accord avec M. Macron et totalement en désaccord avec M. Trudeau.

Aux Communes, mercredi, bloquistes et conservateurs s'acharnaient à reprocher au premier ministre canadien ses propos de vendredi, y voyant la source d'un incident diplomatique, même si cette semaine, M. Trudeau s'est ravisé, a dit qu'il ne condamne pas la publication des caricatures du prophète des musulmans et a assuré qu'il défendrait sans nuance la liberté d'expression.

Jeudi matin, le chef bloquiste Yves-François Blanchet, conseillait à M. Trudeau d'entamer la conversation téléphonique avec le président français ainsi : Je m'excuse .