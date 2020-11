COVID-19 : 998 nouveaux cas et 13 morts en Ontario

Santé publique Ontario confirme 998 nouvelles infections, jeudi.

Les régions les plus touchées sont :

Toronto : +350 cas

Peel : +269 cas

York : +71 cas

Halton : +47 cas

Ottawa : +45 cas

Le nombre total de cas de COVID-19 en Ontario depuis le début de la pandémie grimpe au-dessus des 80 000, atteignant 80 690.

Le bilan des morts, lui, est maintenant de 3195 avec les 13 décès qui s'ajoutent, jeudi.

Le nombre de cas actifs augmente à 8358 (+37), alors que le nombre d'hospitalisations grimpe à 381 (+14).

La santé publique recense deux éclosions de plus dans des centres de soins de longue durée et une de plus, dans une maison de retraite.

En revanche, bonne nouvelle, il y a 948 guérisons, jeudi.

Près de de 35 800 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

C'est plus qu'au cours des derniers trois jours, mais toujours inférieur à l'objectif provincial de 50 000 tests par jour.

Plus de détails à venir