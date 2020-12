Ces Manitobains qui nous ont quittés en 2020

L’année 2020 a été marquée par plusieurs décès de personnalités qui ont eu une influence non négligeable sur la communauté. Du simple bénévole à la star internationale, nous leur rendons un dernier hommage.

Paul Léveillé meurt à 77 ans

Sur cette photo, publiée sur Facebook en 2013 par le Théâtre Cercle Molière, Paul Léveillé (à gauche) et Francis Fontaine (à droite) jouent dans la pièce K2, présentée en 1985. Photo : Radio-Canada / Théâtre Cercle Molière/Facebook

Passionné de théâtre et de langue française, Paul Léveillé est le premier à nous quitter, fin décembre 2019. L’homme, qui, pendant plus de 40 ans, a été acteur et administrateur au Théâtre Cercle Molière, avait 77 ans.

Fondatrice du Centre Saint-Amant, soeur Rita Desrosiers s’en est allée

Soeur Rita Desrosiers Photo : Rita Jolicoeur/Facebook

En février, on apprenait le décès de l’une des fondatrices du Centre Saint-Amant, soeur Rita Desrosiers. Née à Sainte-Anne en 1927, la soeur a laissé derrière elle un legs d’amour pour les moins fortunés. Outre le Centre Saint-Amant, elle avait travaillé à l’hôpital de Sainte-Rose-du-Lac, à Berens River, au sanatorium de Saint-Boniface et au Centre Taché. Elle avait 93 ans.

Albert Allain, géant du monde agricole au Canada, meurt en février

Albert Allain, vu ici dans une vidéo datant de 2016. Photo : Capture d'une vidéo de l'antenne régionale Abitibi-Témiscamingue de l'UPA

Albert Allain, qui a été le président de l’Union des producteurs agricoles (UPA) dans les années 60-70, est lui aussi mort en février. Né en Bretagne, en France, à la fin des années 1920, il a immigré au Canada en 1950 et s’est installé au Manitoba. Plus tard, il est parti au Québec, où il a laissé sa marque à travers les bureaux de l'UPA d'Abitibi-Témiscamingue qui portent son nom depuis 2016, avant de revenir à Saint-Laurent, sa terre d’adoption. Il avait 92 ans.

L’entrepreneur Gilbert Robert meurt le 10 avril

Gilbert Robert et son épouse Jeanine. Le couple aurait fêté 60 ans de mariage cet automne. Photo : fournie par la famille

Le vendredi 10 avril, on a appris la mort de l’entrepreneur franco-manitobain Gilbert Robert. Leader communautaire qui avait le sens des affaires, il était notamment le fondateur de l’entreprise d'autocaravanes GNR Camping World. Il avait fondé cette entreprise à la suite d’un incident qui lui était arrivé et alors que personne, à Winnipeg, ne semblait être en mesure de réparer sa roulotte.

Eugene Kostyra, homme politique allié des francophones du Manitoba, meurt à 72 ans

Eugene Kostyra a été élu à la législature manitobaine en 1981. Photo : Charlie Angus sur Twitter

En mai, c’est l’ancien ministre néo-démocrate et conseiller de Gary Doer, Eugene Kostyra, qui est mort à l’âge de 72 ans. L’homme avait été l’une des premières figures gouvernementales à avoir soutenu la cause des francophones au Manitoba. Les leaders néo-démocrates provinciaux et fédéraux ont, eux aussi, rendu hommage à Eugene Kostyra.

Denise Lécuyer, bénévole et femme exceptionnelle, meurt d’un cancer

Denise Lécuyer avait 60 ans. Photo : Radio-Canada

Denise Lécuyer, connue au Manitoba pour son émission Le punch aux fruits diffusée chaque semaine sur Envol 91, est morte en juillet à la suite d’un cancer. Reconnue pour sa gentillesse et son engagement communautaire, elle avait été bénévole pour la radio communautaire pendant 25 ans. Elle est morte à seulement 60 ans.

Star internationale, la Franco-Manitobaine Lucille Starr s’est éteinte

Lucille Starr a passé une partie de sa jeunesse en Colombie-Britannique. Photo : ManitobaMusicMuseum.com

Elle était connue pour ses chansons populaires telles que Quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Née Lucille Raymonde Marie Savoie à Saint-Boniface, Lucille Starr est morte à 82 ans après une longue maladie. Elle a été la première chanteuse country du Canada à avoir vendu plus d’un million de disques, la première femme à avoir été intronisée au Hall of Honour de l'Association de la musique country canadienne et la toute première Canadienne à avoir donné un concert sur la scène légendaire du Grand Ole Opry, à Nashville.