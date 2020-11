Saint-Pierre-et-Miquelon sur le point de réimposer la quarantaine aux voyageurs

Le député français, Stéphane Claireaux, indique que samedi, la préfecture de l’archipel situé à 25 km au sud-ouest de Terre-Neuve sera autorisée à mettre en place une quarantaine stricte de sept jours pour les voyageurs, des mesures que le député juge nécessaires en raison de l’augmentation de cas de COVID-19 en France et au Canada.

Le préfet de l’archipel, Thierry Devimeux, avait indiqué le 31 octobre que le gouvernement de la collectivité territoriale ne pouvait pas restaurer la quarantaine obligatoire  (Nouvelle fenêtre) sans l’autorisation légale de Paris.

Mais dans un communiqué, mercredi, le député Claireaux dit avoir partagé avec ses homologues les inquiétudes des élus et de la population face à la dégradation de la situation sanitaire en métropole et au Canada et que ces démarches ont porté fruit.

Depuis juillet dernier, les autorités de Saint-Pierre-et-Miquelon ne forcent plus les voyageurs à se mettre en quarantaine, mais leur recommandent fortement de s’isoler pendant sept jours dès leur arrivée.

Tous les voyageurs doivent passer un test de dépistage et obtenir un résultat négatif dans les 72 heures avant de prendre l’avion et on leur recommande de repasser ce test après 7 jours d’isolement.

Depuis la semaine dernière, les voyageurs ne peuvent prendre l'avion que pour des motifs professionnels, médicaux ou familiaux, par exemple pour un décès ou pour le retour d'un étudiant après des cours à l'étranger.

Éviter une catastrophe pour les entreprises

Alain Beauchêne, président de la chambre de commerce de l’archipel, rappelle que les autorités sanitaires en France et au Canada recensent des milliers de nouveaux cas par jour. Selon lui, des résidents de Saint-Pierre-et-Miquelon s’inquiètent d’une possible éclosion lié aux voyages.

Le Canada a haussé son niveau de protection, la France a aussi haussé son niveau de protection en reconfinant. Ce sont les deux endroits majoritaires où on reçoit des voyageurs sur Saint-Pierre-et-Miquelon , soutient M. Beauchêne.

C’est inconcevable que la [quarantaine] ne soit pas imposé pour éviter que des personnes rentrent sans observer cette [quarantaine]. Alain Beauchêne, président de la Chambre d’Agriculture, de Commerce, d’Industrie, de Métiers et de l’Artisanat – CACIMA Saint-Pierre et Miquelon

Alain Beauchêne estime que les mesures plus strictes sont primordiales pour éviter que les 6000 résidents de la collectivité territoriale retournent en confinement, ce qui représenterait, selon lui, une catastrophe pour les entreprises déjà frappées par la pandémie.

Une manifestation d’une soixantaine de Saint-Pierrais a été organisée la semaine dernière pour réclamer des mesures plus strictes de la préfecture.

Il y a un tout petit pourcentage de personnes qui ne respectent pas [les recommandations sur la quarantaine] , explique Delphine Magort, gestionnaire du Supermarché Marcel Dagort, à Saint-Pierre. Elle ajoute que ces gens-là, malgré tout, respectent quand même ce que l'on appelle les gestes barrières, avec le port du masque et la distanciation sociale .

On veut juste être prudent. Ce n’est pas plus compliqué que ça. Delphine Dagort

Je ne sais pas si vous êtes déjà venu à Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous avez vu la promiscuité, on vit tous les uns avec les autres. On fait tous le tour des magasins, de tout. Et il y a l'hôpital aussi qui rentre là-dedans. Est-ce qu'on a les moyens d'avoir beaucoup de cas si ça rentre ici?

Un vol commercial par semaine depuis l'archipel

Les vols commerciaux, en partance et en direction de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont déjà très limités. Air Saint-Pierre exploite une liaison avec Montréal une fois par semaine. Les liaisons commerciales avec Halifax et Saint-Jean (T.-N.-L.) sont suspendues, mais certains patients sont transportés à Terre-Neuve en avion pour des raisons médicales.

Le service de traversier reliant l’archipel à Terre-Neuve est aussi suspendu jusqu'à nouvel ordre.

Le député Claireaux et le préfet Devimeux n’étaient pas disponibles pour une entrevue. Mais au micro de Franceinfo, la semaine dernière, M. Devimeux a affirmé que la grande majorité des voyageurs respectent déjà la quarantaine recommandée par le gouvernement.