Des caméras de surveillance routière de plus en plus consultées dans l’Est

Accessibles par la page web Québec 511 ou par une application mobile, les images des caméras de surveillance routière du ministère des Transports sont de plus en plus consultées par les usagers des routes de l’Est-du-Québec. Le ministère va d'ailleurs en installer d'autres d'ici la fin de l'année.

On le voit dans nos statistiques , constate la conseillère en communication au ministère des Transports, Sophie Gaudreault. C’est un outil de plus pour nous et aussi pour les gens qui ont à se déplacer et qui veulent voir comment ça se passe en temps réel.

En entrevue à l'émission Au cœur du monde, Mme Gaudreault précise que 33 caméras sont installées dans des endroits où les conditions sont plus problématiques ou encore, où les accidents sont plus fréquents.

Il y en a 22 au Bas-Saint-Laurent, 10 en Gaspésie et une aux Îles-de-la-Madeleine.

Une image tirée d'une caméra de surveillance installée à Gros-Morne Photo : Ministère des Transports

D’ici la fin de l’année, le ministère prévoit en ajouter trois autres au Bas-Saint-Laurent et trois autres en Gaspésie. Selon Sophie Gaudreault, le ministère a augmenté le nombre de ces caméras au cours des dernières années et il est possible que d'autres soient aussi mises en place, selon les besoins.

Une nouvelle caméra sera par exemple installée dans le secteur de Murdochville, où la route 198 est très fréquentée et où les conditions hivernales sont particulièrement problématiques.

Surveillance en tout temps

De la mi-octobre à la fin avril, une équipe est présente 24 heures sur 24, sept jours sur sept dans un centre de coordination.

C’est comme ce qu’on voit souvent à la télé , explique Sophie Gaudreault. Les gens sont devant un mur d’écrans et surveillent les images de nos caméras. Ils peuvent voir ce qui se passe en temps réel et alerter les gens du ministère des Transports, mais aussi de la Sécurité publique, de la Sûreté du Québec ou les ambulanciers.

Les informations recueillies permettent d'évaluer si la route doit être fermée ou demeurer ouverte (archives). Photo : Radio-Canada / Stéphanie Tremblay

S’il y a présence de lames de neige, ils vont interpeller l'entrepreneur local pour qu’il aille dégager la chaussée.

La porte-parole indique par ailleurs que la mise à jour des conditions routières, qu’on peut consulter par le site quebec511.info, ne se fait pas par ces caméras.

Les informations proviennent plutôt de camions de surveillance ou de déneigement appartenant aux entrepreneurs , mentionne-t-elle. Ils sont équipés d’un système de télémétrie qui permet de suivre le trajet, de savoir à quelle fréquence les camions de déneigement sont passés, si on a épandu du sel de déglaçage, etc.