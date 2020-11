Fenêtre sur les arts : du bonheur pour les oreilles

La Série inattendue

Affiche de la Série inattendue, présentée au Centre d'art La Chapelle Photo : Radio-Canada / Courtoisie

Alors que les salles de spectacles sont fermées, des séries de concerts virtuels se multiplient.

L'équipe de La Chapelle n'est pas en reste puisqu'elle lance la Série inattendue avec Pascale Picard, ce samedi, 20 h.

L'auteure-compositrice-interprète de la région de Québec présentera un nouveau spectacle avec de nouvelles chansons et des classiques revisités. Picard sera entourée de deux multi-instrumentistes, soit Marie-Pier Gagné au violoncelle et Marie-Pierre Bellefeuille au piano.

La Série inattendue a pour objectifs de maintenir le lien entre les artistes et le public et de permettre aux artisans du milieu de travailler.

Les spectacles de cette série sont filmés en haute résolution et le clavardage sera possible entre spectateurs.

En bonus, si vous vous connectez 15 minutes avant le début des spectacles, soit à 19 h 45, on vous offrira du contenu exclusif.

En plus de Pascale Picard le 7 novembre, on pourra voir et entendre Martin Levac le 21 novembre, Damien Robitaille le 28 novembre et François Bourassa le 5 décembre. D'autres spectacles s'ajouteront au cours des prochaines semaines.

Pour info ou réservation : lachapellespectacles.com  (Nouvelle fenêtre)

Patricia Tadros

Clémence Desrochers à son meilleur

L'album «Clémence et Marie-Michèle sur scène» comprend des chansons et des monologues. Photo : gracieuseté Nat Corbeil promotion

Clémence Desrochers lance cette semaine, la captation audio de sa dernière tournée intitulée : Clémence et Marie Michèle sur scène.

Entre 2014 et 2017, Clémence Desrochers et Marie-Michèle Desrosiers ont présenté près de 50 fois un spectacle qui conjugue poésie, chansons et monologues. En plus des chansons de Clémence, on y retrouve des pièces du répertoire de Marie-Michèle dont J’ai oublié le jour, un succès du groupe Beau Dommage écrit par Robert Léger.

Les deux grandes artistes se donnent aussi avec grande complicité la réplique dans plusieurs monologues. Il faut entendre Le gant de crin, une prise de bec comique entre les personnages de Jeanne d’Arc et de Rita. L'album se conclut par un alexandrin coloré de Clémence Desrochers qu'elle dédie en héritage à son public.

Cet album rempli de moments savoureux est disponible sur les plateformes digitales.

Valérie Cloutier

Remède à la mélancolie

La série balado d'Eva Bester, «Remède à la mélancolie» Photo : Radio-Canada / Courtoisie France Inter

Depuis mars dernier, les événements anxiogènes se sont succédé au Québec. Afin de contrer la lourdeur des derniers mois, je vous propose une série de balados conçue par France Inter et intitulée Remède à la mélancolie (Nouvelle fenêtre) .

Depuis quatre ans, France Bester s'entretient avec des artistes de tous les milieux afin de découvrir comment ils soignent leurs périodes mélancoliques. Que ce soit Juliette Binoche, Pomme ou Alain Souchon, chaque invité déballe ainsi, semaine après semaine, ce qui l'aide à traverser ce qu'on appelle la vie.

Bonne écoute!

Anne-Josée Cameron

Les Concerts improbables du Palais Montcalm

La formation GrimSkunk se produira à l'occasion des Concerts improbables au Palais Montcalm. Photo : Radio-Canada / Courtoisie

Les artistes de chez nous seront les vedettes des Concerts improbables du Palais Montcalm. Pourquoi improbables?

L'équipe de la salle de spectacle de la Place D'Youville leur a demandé de présenter un répertoire de leur choix, dans une formule originale.

Les premiers artistes à se prêter au jeu sont GrimSkunk.

Les vétérans de la scène punk-rock se produiront en formule acoustique (oui! oui! acoustique!). Pour l'occasion, le chanteur-claviériste Franz Schuller jouera pour la première fois à l'orgue. C'est ce samedi à 20 h.

Par la suite, c'est l'auteure-compositrice-interprète de Québec Ghostly Kisses qui fera une première visite au Palais Montcalm — virtuelle, pour l'occasion. Elle sera accompagnée de son groupe, ainsi que d'un quatuor à cordes, le 20 novembre.

Le temps d'une soirée, The Barr Brothers replongeront dans leur album Sleeping Operator (2014) avec voix, guitare, harpe et percussions (21 novembre).

Paul Piché et ses musiciens revisiteront l'album culte Sur le chemin des Incendies (1988) en prenant le temps de commenter les pièces. Il sera accompagné par Rick Hayworth, Mario Légaré, Jean-Sébastien Fournier et Francis Fillion (27 novembre).

Klô Pelgag présentera Notre-Dame-Des-Sept-Douleurs, son troisième album faisant l'objet d'une tournée qui n'aura jamais lieu, cette année (28 novembre)

Et finalement, Steve Hill s’attaquera au répertoire du légendaire Jimi Hendrix pour souligner le 50e anniversaire de sa mort. Un rendez-vous, le vendredi 4 décembre 2020.

Le prix des billets pour ces concerts uniques varie entre 20 $ et 35 $.

Claudia Genel