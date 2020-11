Des étudiants de l'Université Laval se mobilisent contre le projet Laurentia

La Confédération d'associations étudiantes de l'Université Laval ( CADEULConfédération d'associations étudiantes de l'Université Laval ) et l'Association des étudiantes et étudiants de Laval inscrits aux études supérieures ( AÉLIESAssociation des étudiantes et étudiants de Laval inscrits aux études supérieures ) ont récemment adopté des positions en ce sens en assemblée générale.

Le vote a été tenu mercredi dans le cas de l' AÉLIESAssociation des étudiantes et étudiants de Laval inscrits aux études supérieures . En plus de prendre position contre Laurentia et son terminal de conteneurs, l'Association se positionne et se mobilise contre l’implication de l’Université Laval dans le projet , peut-on lire dans le libellé adopté.

Plus tôt en octobre, la CADEULConfédération d'associations étudiantes de l'Université Laval avait adopté une position quasi identique, sans toutefois préciser les actions de mobilisation qui seraient organisées.

La baie de Beauport est considérée comme un habitat de poisson essentiel au bar rayé et elle est aussi utile à d'autres espèces. Photo : Radio-Canada / Marc Andre Turgeon

Les étudiants ne sont visiblement pas convaincus par les arguments du Port de Québec, qui décrit son projet comme le terminal le plus vert en Amérique du Nord.

Les associations étudiantes dénoncent le caractère écocidaire de Laurentia. Notamment en raison de ses impacts sur l'écosystème de la baie de Beauport, mais aussi pour le transport maritime qui sera généré dans le fleuve. À terme, le port prévoit le transit de 700 000 conteneurs sur des navires transatlantiques.

Les étudiants des cycles supérieurs s'engagent à être actif sur le terrain, en participant notamment à la Table citoyenne Littoral Est, laquelle regroupe divers opposants à la construction du quai en eau profonde.

Partenaire de la société

La présence de la rectrice Sophie D'Amours aux côtés du PDG du Port de Québec, lors d'une conférence de presse tenue à la fin du mois d'août, a suscité en partie cette mobilisation sur le campus.

Mme D'Amours a défendu l'implication de l'université dans une lettre ouverte publiée au mois de septembre. L’Université Laval est un partenaire de la société, en mesure d’apporter un éclairage scientifique de premier plan , y écrivait Mme D'Amours, se positionnant en partenaire pour une relance durable .

La rectrice Sophie D'Amours Photo : Radio-Canada

Si le projet Laurentia va de l’avant et obtient les approbations requises, nous aurons le levier supplémentaire pour mettre à contribution l’expertise et les connaissances de nos professeurs , mentionnait-elle, précisant pouvoir aider l'industrie du transport maritime à devenir plus propre, plus verte et plus performante .