La seule garderie francophone de Saint-Jean songe à renvoyer des enfants à la maison

Le directeur général de l’ ARCFAssociation régionale de la communauté francophone de Saint-Jean , Michel Côté, appréhende le début de l’hiver et la saison de la grippe.

On est rendus vraiment dans une situation assez difficile par rapport au recrutement de nos éducatrices. On est très inquiets, surtout quand on voit la saison de la grippe qui s’en vient et avec les exigences de la Santé publique, on s’attend à avoir quelques employés qui ne pourront pas venir travailler certaines journées et on est vraiment au minimum requis maintenant , craint M. Côté en entrevue à l’émission La matinale jeudi.

Les parents de la garderie ont été avisés qu’ils auront peut-être à garder leurs enfants à la maison s’il y a des absences de membres du personnel, car il est souvent impossible de prévoir des remplacements pour le moment.

Si on n’opère pas, on laisse tomber les francophones en milieu minoritaire et c’est inacceptable. Michel Côté, directeur général de l'ARCF

On est la seule garderie francophone dans la région. Beaucoup de familles qui déménagent à Saint-Jean pour travailler n’ont pas de mémère et de pépère, d’oncle et de tante qui restent dans le coin. C’est un gros problème pour eux de s’organiser , ajoute M. Côté.

L’administration s’est même vue forcée d’annuler l’inscription de nouveaux enfants tant que la situation ne se règle pas.

En temps normal, la garderie accueille 350 enfants de 0 à 12 ans, mais en raison de la pandémie, plusieurs parents ont décidé de garder leurs enfants à la maison, ce qui allège un peu le fardeau du centre communautaire. Ils sont quand même 280 à fréquenter la garderie, ce qui en fait un des centres de la petite enfance les plus importants dans la province.

Pour chaque bulle de 15 enfants, ça nous prend une éducatrice de plus et nous avons actuellement 8 bulles à gérer , indique dans un communiqué France Dargavel, directrice des CPE de l’ ARCFAssociation régionale de la communauté francophone de Saint-Jean . Donc, il nous faut 8 éducatrices de plus qu’en temps normal pour offrir le même service. Si une employée est absente, ça ne fonctionne plus et il faut retourner à la maison des enfants pour respecter les ratios , peut-on lire.

La question du salaire

Pour Michel Côté, il est clair qu’il faut augmenter le salaire des éducateurs et éducatrices de la petite enfance. Il demande au gouvernement provincial d’agir dans ce dossier.

Un des gros obstacles, c’est les salaires. Ça fait longtemps qu’on le dit sur la place publique. On parle de nos éducateurs et éducatrices comme des travailleurs essentiels, mais on ne nous donne pas les moyens de bien les rémunérer , déplore-t-il.

Le salaire des éducatrices dans les centres de la petite enfance n'est pas adéquat selon Michel Côté. Photo : Radio-Canada

Il faudrait aussi plancher sur le problème de la reconnaissance des diplômes estime Michel Côté.

On a présentement 15 nouvelles arrivantes de l’Afrique et de l’Europe. La province ne reconnaît pas les acquis. On a trois éducatrices qui ont fait leur cours en petite enfance au Maroc et en France. Elles arrivent ici et n’ont pas les avantages reliés à avoir un cours, comme une meilleure rémunération, et en plus elles doivent recommencer leur cours. On parle beaucoup d’immigration francophone. [...] Nous, on est prêts à les recevoir, mais on n’y arrive pas.

Michel Côté garde un optimisme prudent à la suite de l’annonce des gouvernements provincial et fédéral de mercredi d’accorder une somme de 10 millions de dollars pour le secteur de la petite enfance, mais déplore qu’il s’agisse d’un financement ponctuel, ce qui ne permet pas aux établissements d’augmenter les salaires pour favoriser le recrutement de personnel.

Avec les informations de La matinale