De nouveaux résultats bientôt dévoilés en Georgie et au Nevada

Le suspense électoral américain s’approchera un peu plus de son dénouement, jeudi, de nouveaux résultats devant être dévoilés dans la poignée d’États-clés qui doivent déterminer le vainqueur.

La Georgie (16 grands électeurs) et le Nevada (6) devraient mettre leurs résultats à jour en avant-midi, tandis que l’Arizona (11) doit faire de même plus tard dans la journée.

Le républicain Donald Trump mène dans le premier, mais son avance y fond rapidement, tandis que son adversaire démocrate est donné en avance dans les deux autres.

Le vainqueur doit récolter 270 des 538 grands électeurs, qui doivent normalement se réunir le 14 décembre pour officialiser les résultats, sous réserve des poursuites judiciaires que l'équipe de campagne de M. Trump a entrepris.

À l’heure actuelle, M. Biden est crédité de 264 grands électeurs selon les projections d’Associated Press et de Fox News, qui lui concèdent la victoire en Arizona, contre 214 pour Donald Trump.

Les grands réseaux américains (CNN, CBS, ABC, NBC), le New York Times et le Washington Post ne se sont cependant commis sur le résultat du scrutin en Arizona, et attribuent donc 253 grands électeurs au candidat démocrate.

La Pennsylvanie (20 grands électeurs), la Caroline du Nord (15) et l’Alaska sont les trois autres États pour lesquels les grands médias n'ont fait aucune projection, faute de données suffisantes.

M. Trump détient une mince avance dans les deux premiers, dont les résultats finaux ne pourront pas être connus aujourd’hui, puisqu’ils acceptent toujours des bulletins envoyés par la poste, en autant qu’ils aient été postés mardi.

Il est attendu que l’Alaska (3) soit remporté haut la main par M. Trump, qui y obtient près de 63 % des suffrages, mais avec seulement 46 % des bulletins dépouillés, ce qui explique que les projections n’aient pas été officialisées.

M. Trump n'a plus que très peu d'options pour demeurer à la Maison-Blanche : pour y parvenir, il doit absolument remporter la Pennsylvanie, la Georgie, la Caroline du Nord et le Nevada, ou faire renverser des résultats favorables à M. Biden.

Son équipe de campagne a entrepris mercredi des poursuites en Pennsylvanie et en Georgie et au Michigan en plus de demander un recomptage au Wisconsin. M. Biden est considéré vainqueur dans ces deux derniers États.

Son équipe de campagne prévoit aussi faire une annonce à 11 h 30 à Las Vegas au Nevada.

Tout vote arrivé après le jour de l'élection ne sera pas compté! , a pour sa part tweeté Donald Trump jeudi matin, exprimant là un souhait plutôt qu'un fait.

Le réseau social a d'ailleurs assorti ce message d'un avertissement stipulant qu' une partie ou la totalité du contenu partagé dans ce tweet est contestée et susceptible d'être trompeuse quant au mode de participation à une élection .

Son équipe de campagne a précisé par la suite qu'il faisait référence à des votes qui seraient apparus magiquement après le jour du scrutin, et non pas aux bulletins envoyés par la poste avec la preuve qu'ils ont été envoyés à temps.

Il n'y a toutefois aucune preuve que des bulletins sont apparus par magie où que ce soit.

L'avance de Trump fond en Georgie

En Georgie, Donald Trump maintient une très mince avance sur son adversaire, mais celle-ci ne cesse de fondre au fur et à mesure que des bulletins sont dépouillés dans les zones urbaines, plus favorables à M. Biden.

De nouveaux résultats doivent être annoncés en fin d'avant-midi, selon la secrétaire d'État de la Georgie.

Mercredi matin, le président détenait une avance d’environ 100 000 votes sur son rival; 24 heures plus tard, il ne le devance plus que par 18 540 votes.

Au moins 60 000 bulletins (4 %) doivent encore être comptabilisés, selon les responsables locaux.

À l’heure actuelle, M. Trump est crédité de 49,6 % des appuis, contre 49,2 % pour M. Biden.

Une portion importante des bulletins qui n’ont pas encore été comptabilisés se trouve dans des comtés urbains, qui votent davantage démocrate, notamment en banlieue d’Atlanta, à Columbus et à Savannah.

M. Trump peut toutefois espérer résister grâce aux comtés ruraux, beaucoup plus petits, mais qui votent en sa faveur par une écrasante majorité. Le président y obtient très souvent 4 votes sur 5, tant dans le nord que dans le sud de l’État.

En 2016, M. Trump avait remporté la Georgie par cinq points de pourcentage, ce qui était attendu : aucun démocrate n’a en fait réussi à s’emparer de l’État depuis Bill Clinton, en 1992.

Minuscule avance de Biden au Nevada

Au Nevada, Joe Biden récolte jusqu’ici 49,3 % des votes enregistrés contre 48,7 % pour Donald Trump, avec 86 % du dépouillement complété.

Son avance est de 7600 voix, mais des dizaines de milliers de bulletins n’ont pas encore été comptabilisés.

Il s’agit essentiellement de votes par correspondance et de votes provisoires, c’est-à-dire des votes soumis par des électeurs se croyant admissibles, sous réserve que leur admissibilité soit confirmée par la commission électorale.

Une bonne partie de ces suffrages doivent être comptabilisés dans le comté de Clark, qui inclut Las Vegas, où M. Biden obtient jusqu’ici la faveur de près de 53 % des électeurs.

Plusieurs petits comtés ruraux, où M. Trump récolte des majorités écrasantes, n’ont toujours pas terminé leur décompte non plus, tout comme le comté de Washoe, qui comprend Reno, où la course est très serrée.

Les responsables de l’élection du Nevada entendent dévoiler une prochaine tranche de résultats électoraux à midi (HNE).

Le Nevada est considéré plutôt démocrate : le gouverneur, la législature, les deux sénateurs fédéraux et tous les représentants, sauf un, sont issus du parti de Joe Biden.

En 2016, l’État avait été remporté par deux points de pourcentage par la démocrate Hillary Clinton.

Des écarts qui se resserrent en Pennsylvanie et en Arizona

En Pennsylvanie, Donald Trump est crédité de 50,4 % des suffrages contre 48,3 % pour son rival, avec 91 % des votes reçus dépouillés.

L’avance de M. Trump n’y est plus que de 135 600 votes, et plus de 500 000 bulletins n’ont pas encore été comptabilisés, sans compter des bulletins qui pourraient être acceptés jusqu'à vendredi s'ils ont été postés à temps.

Là encore, une bonne partie de ces votes sont attendus dans des régions urbaines qui ont tendance à appuyer M. Biden.

Dans le comté de Philadelphie, où M. Biden récolte jusqu’ici quatre votes sur cinq, au moins 120 000 votes n’avaient pas encore été dépouillés jeudi matin.

Contrairement à Joe Biden, Donald Trump n'a mathématiquement aucune chance d'être réélu s'il ne remporte pas la Pennsylvanie, comme il l'a fait en 2016.

En Arizona, la dynamique est inversée, l’avance de M. Biden ayant diminué au cours des dernières heures.

L’ex-vice-président de Barack Obama obtient 50,5 % des votes comptabilisés, contre 48,1 % pour son rival, avec 86 % des bulletins dépouillés

L’avance de M. Biden s’y établit à 68 390 votes jeudi matin, mais environ 470 000 bulletins doivent encore être enregistrés.