Le président du Kosovo, accusé de crimes de guerre, démissionne

L'ancien chef politique de la rébellion indépendantiste (UCK) a expliqué qu'il voulait par son retrait protéger la fonction présidentielle, après la validation par un juge de sa mise en accusation pour des chefs découlant de la guerre de la fin des années 1990.

Pour défendre l'intégrité de la fonction de président et du Kosovo, ainsi que la dignité des citoyens, je démissionne du poste de président de la République du Kosovo , a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Pristina.

Hashim Thaçi, 52 ans, proclame depuis toujours son innocence dans le conflit de 1998-1999 et accuse la justice internationale de réécrire l'histoire .

La plupart des habitants du Kosovo, qui a déclaré en 2008 son indépendance jamais reconnue par Belgrade, considèrent le conflit comme une guerre juste contre l'oppresseur serbe.

Ce ne sont pas des moments faciles pour moi et ma famille, et pour ceux qui m'ont soutenu et ont cru en moi durant ces trois dernières décennies de lutte pour la liberté, l'indépendance et la construction d'une nation.

Hashim Thaçi, président du Kosovo et ancien chef politique de la rébellion indépendantiste