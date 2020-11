Le maire de Shawinigan Michel Angers compte solliciter un 4e mandat

Sur les ondes de l’émission Toujours le matin, Michel Angers a dit qu’il aurait normalement attendu le dîner du bilan du maire à la Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan en janvier pour faire cette annonce, mais comme l’événement n’aura probablement pas lieu, il a cru bon d’annoncer ses intentions dès maintenant.

Si on avait à débuter une campagne électorale dès demain matin, je pense que les voyants sont au vert et que j’ai plus que jamais le goût de continuer. Michel Angers, maire de Shawinigan

Michel Angers considère qu’il est entouré d’une équipe extraordinaire à la Ville de Shawinigan.

S’il reconnaît que la pandémie de COVID-19 cause des problèmes et demande beaucoup de travail aux élus, il affirme avoir plusieurs projets dans sa mire, sans vouloir en détailler la liste pour le moment.

Le maire actuel dresse un bilan positif de ses années à la tête de Shawinigan. On a reconverti notre économie au cours des 11 dernières années, on a fait des pas de géant. On a fait en sorte que Shawinigan redevienne ce qu’elle a déjà été, avec ses lettres de noblesse.

Les prochaines élections générales municipales au Québec auront lieu le 7 novembre 2021.