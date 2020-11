Tramway reliant Ottawa-Gatineau : front commun pour un financement fédéral plus important

Dans une lettre ouverte, les ministres des Transports et de la Famille du Québec ainsi que le maire de Gatineau exigent que le gouvernement fédéral finance une partie plus importante d’un projet de tramway qui relierait Ottawa et Gatineau.

Dans la missive dont Radio-Canada a obtenu copie, François Bonnardel, ministre des Transports du Québec, Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais et le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin soulignent que même si le projet de boucle reliant les deux centres-villes ne correspond pas à ce que la Ville de Gatineau a proposé, il n’est pas en contradiction.

À la fin octobre, un nouveau groupe de personnalités de la région ont demandé la mise en place d'un tramway afin de relier les centres-villes d'Ottawa et de Gatineau. Les Amis de la Boucle proposent la création d'une boucle ferroviaire qui relierait, par tramway, les systèmes de transport en commun d'Ottawa et de Gatineau en utilisant le pont du Portage et le futur pont Alexandra.

Nous saluons l’ambition et la vision dont fait preuve le député [de Hull-Aylmer Greg Fergus], qui a déclaré que "la vision, c’est que le fédéral assumerait entièrement les coûts de construction de la boucle et par la suite il y aurait une entente avec la [Société des transports de l'Outaouais] STOSociété de transport de l'Outaouais pour qu’elle exploite l’infrastructure. La boucle représenterait la portion transport interprovinciale du projet de tramway de Gatineau et le transport interprovincial, c’est une juridiction entièrement fédérale qui doit donc être financée par le fédéral" , écrivent les trois signataires.

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, le ministre Bonnardel a dit que du côté de ses homologues fédéraux, dans le projet de tramway qu'envisage la ville de Gatineau, c’est la sourde oreille .

Il se dit insatisfait des pourparlers avec la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités Catherine McKenna et le Président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos.

Malheureusement, il n’y a pas beaucoup d’écoute , a dit le ministre Bonnardel. J'ai rencontré, Mme McKenna et M. Duclos face à face, il y a quelques mois déjà, je leur ai expliqué qu’on a un manque à gagner important. Selon l’entente bilatérale intégrée qui est basée sur des clauses d’achalandage, bien la STOSociété de transport de l'Outaouais ne peut bénéficier que de 173 millions de dollars pour ce projet.

Le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, interpelle ses homologues fédéraux pour le projet de tramway à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Pour moi, il est minuit moins une. C’est important, Ottawa doit comprendre qu’on ne peut pas avancer avec une somme aussi mince dans un projet aussi important. François Bonnardel, ministre des Transports du Québec

C’est précisément le problème à l’heure actuelle. Ce qui menace la réalisation même du projet, c’est l’absence d’engagement de la part du gouvernement fédéral, qui ne rend disponibles que 173M$ pour un projet de plus de 2 milliards de dollars. C’est insuffisant , écrivent messieurs Bonnardel, Lacombe et Pedneaud-Jobin dans leur lettre.

Ils demandent donc au gouvernement fédéral de s’engager de façon plus importante pour assurer la réalisation du projet .

La STOSociété de transport de l'Outaouais envisage la construction d'un futur système de transport en commun rapide pour l’ouest de Gatineau et va miser sur l’aménagement d’un tramway pour relier le secteur d’Aylmer au centre-ville d’Ottawa.

Également en entrevue jeudi aux matins d’ici, M. Fergus, le député fédéral de Hull-Aylmer, a dit croire que la porte du gouvernement fédéral est déjà ouverte.

Greg Fergus s'est prononcé en faveur d'un projet de boucle reliant Ottawa et Gatineau. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

C’est la raison pour laquelle ils entretiennent des discussions pour trouver des sources pour réaliser ce projet. [...] Le fédéral est intéressé par le projet, le premier ministre a indiqué son appui à ce projet. Mais il faut trouver des façons pour qu’on puisse le financer au niveau espéré. C’est la raison pour laquelle on discute plusieurs options , soutient le député.

Une des choses qui est intéressante, l’idée du groupe, Les amis de la boucle, de créer une boucle fédérale. Pour moi, ça ouvre plusieurs portes d’options pour la participation du fédéral pour compléter le projet , dit M. Fergus.

Selon le député, un engagement du fédéral dans le projet de boucle ne signifierait pas nécessairement qu’il ne financerait pas une partie du projet de tramway de la Ville de Gatineau.