La famille Gobeil satisfaite de l’entente du sentier Eucher

La famille Gobeil est, somme toute, satisfaite de la transaction qui fait de Saguenay la nouvelle propriétaire du sentier Eucher et du site de la Croix du centenaire à La Baie. Une compensation pour expropriation de 425 000$ sera remise à Martin et Michel Gobeil d’ici janvier 2021.

« On aurait aimé être capable de faire une négociation au début. Ça s’est avéré tourner en expropriation de la part de la Ville. Je peux dire qu’avec ce que nous avons discuté dernièrement, c’est un bon degré de satisfaction. Faut tourner la page, on va mettre un baume sur nos blessures. On va continuer et regarder vers l’avenir », témoigne Martin Gobeil, l’un des anciens propriétaires du terrain.

Les représentants de la famille Gobeil déploraient devoir payer pour que le monde puisse marcher sur leurs terres .

On était conscients qu’il s’agissait d’un lieu public privilégié pour la population. On a toujours supporté l’accès à la croix. Par contre, il nous semblait anormal que nous soyons les seuls à payer des taxes pour que la population profite du sentier , explique Michel Gobeil.

Une entente qualifiée de fragile par la famille Gobeil a, par la suite, été réalisée avec la Ville. L’exploitation de l’ensemble du sentier pédestre d’un kilomètre et demi était permise en échange d’une réduction des taxes foncières.

Sentier nommé en l’honneur du premier Gobeil

Le sentier Eucher est né à la suite de la construction de la Croix du centenaire qui fut érigée en 1938. Un sentier avait été construit afin de réaliser les travaux de construction.

C’est le sentier qui a été utilisé dans ses tout débuts pour avoir accès à la croix qui est un point panoramique magnifique. Suite à cela, le sentier a évolué légèrement surtout autour des années 2005. Le sentier Eucher a dévié du chemin de services pour exploiter la bordure riveraine et améliorer les points de vue , rappelle Michel Gobeil.

Le propriétaire de la première croix érigée sur ces terres est toujours inconnu. La famille Gobeil a permis la construction de la deuxième croix à l’occasion du 175e anniversaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un contrat d’une durée de 20 ans est associée à cet accord.

Le premier représentant de la famille Gobeil qui est débarqué au Saguenay était prénommé Eucher. Il est arrivé dans la région accompagné de sa femme et de leurs huit enfants. Les premiers registres accessibles indiquent que la terre avait, en 1884, une superficie de 800 acres. Le sentier a été nommé en son honneur.