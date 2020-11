La France renforcera ses frontières pour lutter contre l'immigration clandestine

Emmanuel Macron a annoncé jeudi un doublement des effectifs des forces de l'ordre françaises aux frontières, qui passeront à 4800 hommes et femmes, pour lutter contre l'immigration clandestine et la « menace terroriste ».

Nous devons intensifier notre lutte contre l'immigration clandestine et les réseaux de trafiquants qui, de plus en plus, sont liés au terrorisme , a déclaré le dirigeant français lors d'un déplacement au Perthus, dans les Pyrénées-Orientales, à la frontière franco-espagnole.

Nous avons donc ainsi décidé de doubler les forces qui seront déployées aux frontières, dans le cadre de ce contrôle. Ce qui veut dire que nous passerons de 2400 à 4800 policiers gendarmes, militaires et CRSCompagnies républicaines de sécurité , qui seront mobilisés pour lutter contre l'immigration clandestine , a-t-il poursuivi.

Le chef de l'État s'est par ailleurs prononcé pour une refonte en profondeur de l'espace Schengen lors de la présidence française à venir de l'Union européenne.

Je suis favorable, et je porterai en ce sens les premières propositions au Conseil européen de décembre, à ce que nous refondions en profondeur Schengen pour en repenser l'organisation, pour intensifier notre protection commune avec une véritable police aux frontières extérieures. Emmanuel Macron, président de la République française