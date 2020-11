Démolition du mur de l’ex-usine Belgo à Shawinigan : cette fois, c’est la bonne

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a récemment commencé les travaux pour faire disparaître ce qui a été baptisé de mur de la honte en raison de son mauvais état.

Dans les derniers mois, des morceaux de brique et de ciment se sont régulièrement détachés de la structure.Le maire de Shawinigan, Michel Angers, qui a à maintes reprises appelé à la démolition rapide du mur en ruines, se réjouit de la tournure des événements.

On en a parlé à de nombreuses reprises, mais aujourd’hui, ce n’est pas le jour de la marmotte : c’est LA bonne journée. Michel Angers, maire de Shawinigan

Nettoyer le site avant de mettre le mur à terre

La première étape des travaux est de retirer le plus de contaminants possible avant le début de la démolition.

L'usine Belgo de Shawinigan a fermé ses portes en 2007. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

On parle par exemple de pomper de l’huile dans des bacs au sous-sol, retirer certaines parties du revêtement extérieur où il y a des traces d’amiante et également bien nettoyer tout ce qui peut avoir comme résidu de pâtes et papier ou d’huile , énumère la porte-parole du MTQministère des Transports du Québec , Roxane Pellerin. Viendra ensuite la démolition du mur, un travail plus complexe qu’à la normale, qui devrait débuter dans les prochains jours. Il ne sera pas possible d’attaquer le front le bâtiment à partir de la route, vu notamment la présence de la ligne électrique , explique Roxane Pellerin du MTQministère des Transports du Québec . La démolition va plutôt se faire parallèlement à la route. Le fameux mur devrait disparaître avant la fin-décembre. Le MTQministère des Transports du Québec y poursuivra des travaux jusqu’à la fin de l’hiver.

De l’intérêt pour le site de l’ancienne usine Belgo

Selon Michel Angers, le site suscite déjà de l’intérêt, et ce, avant même sa décontamination. On a régulièrement des courriels qui nous disent qu’éventuellement quand le terrain sera disponible il y a de belles opportunités. Il faudra toutefois nettoyer la partie arrière du terrain, une opération qui ne relèvera pas du ministère des Transports et qui prendra elle aussi plusieurs mois.

Après que l’entrepreneur embauché par la Ville pour démolir et décontaminer le terrain ait déclaré faillite, non sans avoir dépouillé le site de tout objet et métal de valeur, Shawinigan a dû solliciter l’aide du gouvernement.

L’usine Belgo a fermé ses portes en 2007.D’après le reportage de Jonathan Roberge