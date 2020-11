Le temps des Fêtes s'annonce difficile pour des organismes communautaires

Le Radiothon de Radio-Canada qui constitue normalement à la fin de novembre le point culminant de la campagne de l'Arbre de l'espoir de la Fondation CHUcentre hospitalier universitaire Dumont pour la recherche contre le cancer est annulé cette année. Le défilé du père Noël à Moncton, qui constitue aussi une occasion de recueillir des fonds pour des organismes communautaires, est également annulé.

Le tableau du 30e Radiothon de l'Arbre de l'espoir de Radio-Canada en 2019 affichait la somme de 2 229 106 $ à la clôture de l'événement. L'émission est annulée cette année à cause de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Emmanuelle Robinson

Des événements communautaires tels que les soupers spaghetti, les guignolées ou d'autres activités qui rassemblent habituellement des dizaines de personnes sous un même toit un peu partout dans la province à l'approche des Fêtes sont aussi reportés ou annulés.

Financement à la baisse

D'habitude, seulement à Moncton, on amasse plus de 100 000 $ pendant la campagne du coquelicot de la Légion royale canadienne, mais les organisateurs cette année ne s'attendent qu’à la moitié de cette somme. Ils ne veulent pas mettre leurs bénévoles, pour la plupart des personnes âgées, à risque en leur demandant de s’installer comme d’habitude dans le centre commercial CFCadillac Fairview Champlain ou devant les supermarchés et magasins d’alcool.

La fondation de l’Escale MadaVic, un refuge pour femmes et enfants victimes de violence, dans le nord-ouest de la province, s’attend aussi à une baisse de revenus.

Il y a un manque à gagner au niveau de la fondation dans le sens ou l’année dernière à pareille date on avait environ 60 000 $ de plus amassés que cette année. Donc, présentement, on est à 30 000 $ et notre objectif est de 110 000 $. On a encore beaucoup de chemin à faire , précise la porte-parole de l’Escale MadaVic, Sylvie Morin.

Entretemps, les besoins continuent de se faire sentir. Ils sont même parfois plus importants pendant la pandémie.

Des solutions de rechange

Chaque organisme fait ce qu'il peut dans les circonstances. L’Escale MadaVic, pour sa part, a mis en place un site Internet pour recueillir des dons de façon sécuritaire.

Le premier événement en ligne organisé par la fondation, c'est un encan virtuel. Donc, plusieurs artistes de la région nous ont fait don d'oeuvres d'art, des artistes professionnels, des artistes amateurs. Du 19 au 22 novembre, les gens vont pouvoir acheter des oeuvres d'art et contribuer justement à la mission de la fondation , explique Sylvie Morin.

Les organisateurs de la campagne du coquelicot rappellent que les gens peuvent toujours encourager les anciens combattants en achetant des coquelicots, qui sont disponibles dans plusieurs commerces jusqu'au jour du Souvenir.

Avec les renseignements de Marie-Ève Brassard