SAAQ : les plaques d'immatriculation défectueuses remplacées avec le même numéro

Les nombreux automobilistes québécois possédant une plaque d'immatriculation dont la pellicule réfléchissante se décolle ont désormais deux options de plus pour la faire remplacer gratuitement.

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) annonce qu'elle offre désormais en ligne le service de remplacement de plaques endommagées ou défectueuses.

Les clients peuvent faire leur demande de remplacement au moyen d'un formulaire disponible sur le site web de la SAAQ.

Ils recevront ensuite leur nouvelle plaque d'immatriculation par la poste, à leur domicile, dans un délai d'environ 40 jours ouvrables.

La société d'État confirme qu'après avoir envoyé leur vieille plaque et en attendant de recevoir la nouvelle, les automobilistes pourront continuer d'utiliser leur véhicule sur le réseau routier. La SAAQ assure que les plaques d'immatriculation défectueuses dont la pellicule réfléchissante se décolle seront remplacées gratuitement.

Autre nouveauté : grâce au service en ligne, les plaques de remplacement pourront porter le même numéro d'immatriculation que les anciennes plaques correspondantes.

La SAAQ rappelle aux clients qui utiliseront ce service qu'il est important de retourner la plaque d'immatriculation endommagée ou défectueuse à la SAAQ pour s'assurer qu'elle ne sera pas utilisée par une personne mal intentionnée.

Les clients auront l'option de retourner la plaque remplacée par la poste, dans l'enveloppe préaffranchie qui leur sera fournie par la SAAQ, ou de la déposer dans un point de service de la SAAQ.

Une seule demande de remplacement sera acceptée pour une même plaque, et une fois une demande envoyée, il sera impossible de la modifier ou de l'annuler.

Le service ne permet pas, par ailleurs, de remplacer une plaque d'immatriculation perdue ou volée ou une vieille plaque inutilisée. La société d'État offre un service distinct de remplacement dans ces situations.

La SAAQ signale que lorsque la pellicule réfléchissante se décolle et cause une décoloration des chiffres et des lettres, la plaque est alors considérée comme défectueuse.