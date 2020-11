La transmission par aérosols de la COVID-19 fait désormais partie des risques

Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, se propage d'une personne infectée à une autre par des gouttelettes respiratoires et des aérosols créés lorsqu'une personne infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle , dit le guide mis à jour.

Les gouttelettes varient en taille de grosses gouttelettes qui tombent au sol rapidement (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à des gouttelettes plus petites, parfois appelées aérosols, qui persistent dans l'air dans certaines circonstances.

D’autres pays et des organisations internationales de santé ont reconnu la menace aérienne du coronavirus depuis plusieurs semaines.

Avant cette mise à jour, les directives de l'agence fédérale indiquaient que le virus ne se propageait qu'en respirant des gouttelettes respiratoires, en touchant des surfaces contaminées et des salutations courantes telles que des poignées de main et des câlins.

Nous examinons continuellement de nouvelles preuves et recherches au fur et à mesure qu'elles émergent pendant la pandémie, et ces nouvelles preuves guident notre réponse aux Canadiens , a indiqué un porte-parole de l' ASPCAgence de la santé publique du Canada à CBC News mercredi soir.

Une nouvelle donnée

C'est assez important , a déclaré Linsey Marr, l'un des meilleurs scientifiques du monde sur les aérosols et un expert de la transmission aérienne des virus à l'université Virginia Tech. La grande différence maintenant est que la ventilation est importante – la distance seule ne suffit pas.

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies ( CDCCentres de contrôle et de prévention des maladies ) des États-Unis ont mis à jour leurs directives au début d'octobre pour inclure que la COVID-19 peut parfois se propager par transmission aérienne, après avoir affiché par erreur et supprimé plus tard une version provisoire des directives fin septembre.

L'Organisation mondiale de la santé a également été critiquée en juillet après que 239 scientifiques de 32 pays aient écrit une lettre ouverte appelant l'agence des Nations Unies à mettre à jour ses messages sur le risque de transmission aérienne du coronavirus.

L'OMS a modifié ses directives quelques jours après la lettre et a reconnu la possibilité que les aérosols puissent entraîner le virus dans des endroits comme les salles de chant, les restaurants et les salles de sport.

Masque à trois épaisseurs

Des jeunes portant un masque. Photo : Getty Images / izusek

La mise à jour des lignes directrices de l' ASPCAgence de la santé publique du Canada est intervenue après que l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a recommandé l'utilisation de masques non médicaux à trois couches mardi pour empêcher a propagation de la COVID-19 avant l'hiver, ce qui pourrait rassembler plus de gens à l'intérieur.

C'est une recommandation supplémentaire juste pour ajouter une autre couche de protection. La connaissance des masques s'est vraiment accélérée pendant cette pandémie particulière. Nous apprenons donc à nouveau au fur et à mesure , a-t-elle déclaré mardi.

Je pense que parce que c'est l'hiver, parce que nous allons tous à l'intérieur, nous en apprenons davantage sur les gouttelettes et les aérosols , a-t-elle ajouté.

Lindsay Marr a déclaré que les directives mises à jour de l' ASPCAgence de la santé publique du Canada sur les masques non médicaux à trois couches étaient conformes à la menace de transmission par aérosol.

Comme nous sommes préoccupés par les aérosols, nous devons penser à la qualité et à l'ajustement de nos masques et nous savons que le fait d'avoir plusieurs couches améliore les performances de filtrage des masques , a-t-elle déclaré.

Une autre directive s’est ajoutée à la mise à jour. Les responsables de la santé publique soulignent que des personnes n’habitant pas ensemble doivent porter un masque lorsqu’elles se rencontrent dans un lieu fermé.

Cela aidera à prévenir les gouttelettes ou les aérosols plus que si vous vous fiez simplement à la distance de deux mètres , a-t-elle déclaré.

Le Dr Raymond Tellier, spécialiste des maladies infectieuses et microbiologiste médical, qui est également professeur de médecine agrégé à l'Université McGill à Montréal, a accueilli favorablement la mise à jour, tout en soulignant qu'elle avait des implications sur l'équipement de protection individuelle (EPI) pour les travailleurs de première ligne de la santé.

Puisque nous reconnaissons désormais que les particules en aérosol jouent un rôle, en particulier sur de courtes distances où elles sont plus concentrées, les personnes qui doivent travailler à proximité de personnes infectées pour prodiguer des soins doivent en tenir compte ainsi qu’une partie de l’EPI , a-t-il dit.

Différentes études ont montré les risques de la transmission par aérosols

Des études sur des événements de grande diffusion, tels qu'une pratique de chorale dans l'État de Washington, un centre d'appels en Corée du Sud et un restaurant en Chine, ont conclu qu’un certain degré de transmission se produit par les aérosols.

Des particules virales ont également été trouvées dans l'air lors d'une éclosion dans un CHSLD en mai à Montréal, où un système de ventilation défectueux pourrait avoir été une source de transmission qui a infecté 226 résidents et 148 employés.

Une éclosion dans un gymnase à Hamilton, en Ontario, a vu au moins 85 personnes infectées.

Avec les informations de CBC