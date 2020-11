La limite de vitesse passera à 40 km/h dans les quartiers résidentiels d’Edmonton

Le conseil municipal d’Edmonton a approuvé la diminution de la limite de vitesse dans les zones résidentielles et les secteurs où le trafic piétonnier est important. La vitesse maximale y passe ainsi de 50 km/h à 40 km/h.

La décision a été entérinée par neuf conseillers municipaux. Les trois autres : Jon Dziadyk, Mike Nickel et Tim Cartmel, ont voté contre.

En mars, le conseil municipal a approuvé la diminution de la limite de vitesse et demandé à l’administration de la Ville de rédiger la nouvelle réglementation.

Le vote de mercredi était nécessaire pour que celle-ci soit adoptée et entre en vigueur.

La nouvelle limite de vitesse doit entrer en vigueur d'ici l’été 2021.

J’entends constamment des résidents me dire qu’ils veulent un plan d’action contre la vitesse dans leur quartier , explique le maire Don Iveson. Il affirme que de très nombreux électeurs qu’il a rencontrés au cours de ses deux mandats comme conseiller et de ces deux autres comme maire de la ville ont à coeur cet enjeu.

Le conseiller Ben Henderson, qui représente le quartier qui comprend l’avenue Whyte, milite en faveur d’une diminution de la limite de vitesse depuis plusieurs années.

On travaille là-dessus depuis longtemps, raconte-t-il. On dirait vraiment que ça fait une éternité qu’on essaye de faire valoir notre point là-dessus.

1500 nouveaux panneaux

La limite de 40 km/h devrait s’appliquer à environs 400 secteurs d’Edmonton. Elle sera également en vigueur sur l’avenue Whyte et l'avenue Jasper, une partie du quartier chinois et sur la promenade Saskatchewan, entre la 110e Rue et la rue Emily Murphy Park.

La Ville va remplacer 1500 panneaux de signalisation au coût de 1,1 million de dollars.

Le conseiller Andrew Knack affirme que la Ville travaille sur d’autres mesures pour ralentir la circulation comme le réaménagement des passages pour piétons et la sensibilisation auprès des automobilistes. Certains de ces changements prendront encore plusieurs années à implémenter, précise-t-il.