Pourquoi la deuxième vague frappe-t-elle si fort à Québec, épicentre de l'épidémie?

Comment expliquer que la pandémie frappe maintenant si fort la Capitale-Nationale? La situation n'est pas comme à Montréal, au printemps, où la propagation virale dans les CHSLD a tout fait basculer.

À Québec actuellement, il est difficile d'identifier une cause. Mais à travers les observations du caricaturiste André-Philippe Côté, certains constats se dessinent.

En octobre, lorsque la capitale entre en zone rouge, le caricaturiste qui illustre le quotidien des habitants de Québec depuis plus de 25 ans fait la une du journal Le Soleil. Sur son dessin, on voit un nuage rouge assombrir le paysage et des citoyens au regard désemparé qui assistent à la scène.

Au printemps on s'est dit "ouf! C'est à Montréal que ça se passe, ils n'ont pas fait attention. On est hot, on s'est pas fait prendre". La ville de Québec a péché par insouciance et on est pris dans cette zone-là , raconte André-Philippe Côté.

L'entrée de la région de Québec en zone rouge vue par le caricaturiste du journal Le Soleil, André-Philippe Côté. Photo : Gracieuseté André-Philippe Côté et le journal Le Soleil

Le point de bascule

Mais bien avant que le verdict de la Santé publique tombe, le caricaturiste avait ciblé le point de départ de la deuxième vague dans la région.

Il s'agit de cette fameuse soirée karaoké du 23 août au bar Kirouac qui a fait au moins 80 cas, dont un décès.

Le karaoké, je l'ai senti vraiment que c'était le point de bascule. Je trouvais que la chanson Je suis malade allait bien, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne sait peut-être pas qu'il est malade, mais il va chanter et il va rendre tout le monde malade. Je trouvais ça ironique , explique M. Côté.

« Le karaoké je l'ai senti vraiment que c'était le point de bascule », explique le caricaturiste André-Philippe Côté. Photo : Gracieuseté André-Philippe Côté et le journal Le Soleil

Lucille Munro, une femme de 72 ans, est décédée du coronavirus après l'avoir contracté au bar Kirouak. Sa sœur affirme qu'elle était une habituée de l'établissement, mais qu'elle n'y allait plus depuis le début de la pandémie. Ce soir-là, elle a cédé à la tentation.

Au début, elle disait "ça me dérange pas, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de karaoké... faque je suis aussi bien de rester chez nous". En fin de compte ce dimanche-là, elle a décidé, "je suis tannée, je veux voir du monde" , confie Mayvis Munro.

Ce sentiment de vouloir, juste une fois, faire fi des mesures sanitaires, personne n'y échappe. Mais peu semblent passer de la parole à l'acte. La semaine dernière, le service de police de Québec a répondu à 91 appels de dénonciations. 18 rapports et constats d'infraction ont été émis pour des manquements aux règles sanitaires.

La désinformation?

Le caricaturiste André-Philippe Côté dessine le quotidien des gens de Québec depuis plus de 25 ans. Photo : Radio-Canada

François Legault n'a pas hésité à s'en prendre à la station de radio CHOI Radio X. En pleine conférence de presse, le premier ministre a répondu à une question d'un journaliste de la station en commençant ainsi : D'abord, je ne vous cacherai pas que j'ai de la misère avec vous monsieur Radio X, et 28 décès aujourd'hui, ce sont de vrais décès .

Il n'est pas seul à dénoncer la désinformation. Quelques jours plus tard, le coporte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, ajoutait son grain de sel : Le climat médiatique, faudrait être aveugle ou sourd pour ne pas identifier que ça peut être un facteur à Québec , a-t-il lancé.

Depuis le début de la pandémie, Radio X a donné l'antenne à des leaders complotistes comme Alexis Cossette-Trudel, ce qui a inspiré André-Philippe Côté, lequel ne cache pas prendre ouvertement position devant la pandémie.

Ça paraît tellement évident qu'on ne peut pas nier la COVID que j'ai pris un exemple qui me semble tellement évident, raconte-t-il, un rond de poêle, ça brûle. Alors là j'ai pris quelqu'un à la radio qui dit que c'est pas vrai, que c'est pas dangereux le rond de poêle. "Avez-vous les chiffres? Les experts disent n'importe quoi, essayez, pis vous allez voir", pis le gars évidemment, il se brûle au troisième degré.

Une étude du Centre sur les médias de l'Université McGill établit un lien entre la désinformation circulant sur les réseaux sociaux et les comportements qui amplifient la pandémie. Photo : Gracieuseté André-Philippe Côté et le journal Le Soleil

Une étude du Centre sur les médias de l'Université McGill établit un lien entre la désinformation circulant sur les réseaux sociaux et les comportements qui amplifient la pandémie.

Pour le professeur en journalisme de l'UQAM Patrick White, il est difficile de ne pas tracer de lien entre les propos tenus sur les ondes et le bilan de la région de Québec : Quand une station de radio, en particulier Radio X, reçoit régulièrement des chefs complotistes, des gens qui propagent de la désinformation, des gens près du mouvement antimasque, alors c'est sûr que pour cette catégorie-là qui écoutent ces émissions-là, cette désinformation-là, elle a un impact quant au respect des règles sanitaires , soutient-il.

Radio X se défend de propager de la désinformation, affirmant plutôt être ouverte à la pluralité des points de vue. À ce chapitre, le directeur général nous souligne dans un courriel que les animateurs donnent également la parole à des scientifiques comme le directeur de la santé de Québec.

Éclosions en milieux de travail

De l'autre côté de la rive, dans Chaudière-Appalaches, c'est la transmission en milieu de travail qui inquiète : C'est plus de 50 % de nos éclosions présentement, précise la directrice de santé publique, la docteure Liliana Romero. L'éclosion à l'usine Olymel, en Beauce, a entraîné à elle seule 126 cas.

Un travailleur, c'est un père, une mère, poursuit-elle, il y a des enfants, donc ça reflète l'état de la transmission communautaire dans notre région.

Malgré la fatigue face aux mesures sanitaires et la redondance du message, il faut garder la population alerte et cela représente un défi de tous les instants, soutient Dre Liliana Romero : Il faut maintenir l'intérêt, [...] il faut avoir une information transparente et dire vraiment qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe.

Plus que jamais, le moral des habitants de Québec est mis à rude épreuve et même si un dessin ne guérit rien, il peut néanmoins adoucir les maux.