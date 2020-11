Une campagne contre le suicide dans la MRC Drummond

Au moment où les appels à l'aide augmentent de façon importante dans la région, le Centre d'écoute et de prévention du suicide Drummond (CEPS) lance la campagne Cultivons notre bonheur.

Assortie d'un envoi postal aux 100 000 résidents de la MRC, l'initiative vise à inciter la population à poser des gestes et à avoir des pensées qui peuvent avoir un impact positif dans leurs vies.

Le déploiement de ce message permet de faire contrepoids à la négativité qui occupe actuellement l'espace social, estime la directrice de l'organisme, Sandrine Vanhoutte.

Selon l'intervenante Geneviève Gauvin-Guay, les statistiques compilées jusqu'à aujourd'hui prouvent hors de tout doute la légitimité de cette démarche.

L'an dernier, on a eu 7900 appels. On a déjà atteint ce nombre-là et il nous reste encore cinq mois à combler donc c'est sûr qu'à la fin de l'année il y aura une très grosse marge avec les statistiques de l'an dernier , indique-t-elle.

Quiconque a besoin d'aide peut toujours rejoindre la ligne d'écoute du Centre au 819-477-8855.