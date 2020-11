Le défilé du père Noël de Winnipeg sera virtuel en raison de la pandémie

Ça a évolué tellement de fois. Nous avons eu de nombreux formats différents que nous avons examinés et fait approuver par le conseil d’administration et puis un autre changement a frappé notre communauté. Alors nous continuons d’évoluer , affirme la directrice du défilé Monica Derksen.

Notre première préoccupation est celle de s’assurer que notre monde est en sécurité , affirme-t-elle.

À la place de char allégorique et de guirlandes, les familles peuvent s’attendre à des activités virtuelles auxquelles elles peuvent participer depuis leur maison.

Ces événements virtuels commenceront mardi. Il y aura de concours de coloriage et des chants de Noël, selon Monica Derksen. Le tout culminera avec une vidéo du père Noël, qui inclura aussi des vidéos de familles participantes.

Un défilé attire toujours 50 000 personnes, alors on tente autant que possible d’offrir un format pour que les gens puissent encore participer, mais depuis leur maison et en sécurité , poursuit-elle.

Bien que ce nouveau format soit excitant, dit Monica Derksen, elle a hâte à 2021. Nous avons très hâte de retourner à la normale l’année prochaine. Nous espérons que ce sera le cas .

Avec les informations de Janice Grant