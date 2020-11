Éclosion de COVID-19 au Service paramédic d'Ottawa

Cette éclosion est basée sur deux cas qui se sont révélés comme étant liés et ne correspondent pas à la prolifération de plusieurs cas dans l'ensemble du milieu de travail , peut-on lire dans un communiqué envoyé par le directeur général des services d'urgence et de protection à la Ville d'Ottawa, Anthony Di Monte.

On utilise l'appellation éclosion en milieu de travail lorsque deux cas ou plus ont été identifiés en laboratoire au cours d'une période de deux semaines et qu'ils proviennent potentiellement d'un même milieu de travail.

Le Service paramédic d'Ottawa a fait l'objet d'une évaluation des risques approfondie par un inspecteur de Santé publique Ottawa qui a assuré que le service avait déjà d'excellentes pratiques pour prévenir et contrôler l'infection. Extrait du communiqué

SPOSanté publique Ottawa n'a donc pas recommandé de mesures supplémentaires. Le Service paradémic d'Ottawa continuera d'appliquer les directives du ministère de la Santé, qui comprennent le nettoyage plus fréquent des surfaces touchées régulièrement, le port du masque obligatoire, la distanciation physique et le dépistage avant chaque quart de travail.

Le président de l'Association de la profession paramédicale d'Ottawa, Darryl Wilton, a indiqué dans un courriel envoyé à CBC que les ambulanciers paramédicaux faisaient face à des risques considérables depuis le début de la pandémie et que la priorité de son syndicat était la santé des deux membres qui ont reçu un test positif.

Nous nous concentrons sur leur rétablissement et souhaitons qu'ils prennent du mieux , a-t-il commenté. Nous voulons aussi remercier la communauté de continuer à aider les ambulanciers paramédicaux à passer au travers en suivant les recommandations de la santé publique.

Selon ce dernier, les employés paramédicaux ont répondu à 82 000 appels depuis le 17 mars dernier tout en apportant leur aide en clinique de dépistage et dans les maisons de soins de longue durée.