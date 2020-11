Les immigrants au Yukon auront accès localement aux tests de français

Jusqu'ici, seul le test de compétences en anglais dans le cadre du processus d’immigration était offert au territoire. Pour le test en français, les immigrants devaient se déplacer à Vancouver à leurs frais.

Le test de compétences sera offert à distance en vertu d'un partenariat entre l’Association franco-yukonnaise (AFY) et le Collège Éducacentre, un établissement certifié pour la passation des tests reconnus par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Une demande de longue date

La nouvelle mesure a été acceptée par les autorités fédérales entre autres pour limiter les déplacements en temps de pandémie, mais la directrice générale de l’Association franco-yukonnaise (AFY), Isabelle Salesse, a bon espoir qu’elle se poursuivra ensuite.

L’organisme francophone milite depuis de nombreuses années pour que le test de français soit offert localement alors qu’on note une augmentation importante du nombre d’immigrants francophones au territoire.

Isabelle Salesse est directrice générale de l'Association franco-yukonnaise. Elle a immigré au territoire en 1992. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Même s’il y a juste une personne qui en a besoin ou deux, la question n’est pas de savoir le nombre, mais de savoir une égalité réelle , explique-t-elle.

Si l’on demande à un francophone de descendre à Vancouver, de payer un billet d’avion, plus son test, plus les arrangements [...] on n’est pas en égalité réelle. Isabelle Salesse, directrice générale de l'Association franco-yukonnaise

Elle souligne que pour les immigrants qui choisissent de passer le test en anglais, les frais ne se limitent qu’au test offert à l'Université du Yukon. Par ailleurs, la nouvelle mesure n’engendre aucuns frais supplémentaires puisque le Collège Éducacentre est déjà reconnu.

« Une excellente nouvelle »

La nouvelle réjouit le Belge Cyril Melin et sa conjointe qui comptent entamer le processus vers la résidence permanente et craignaient les dédales administratifs entourant le test en français.

Ici on est deux personnes à demander la résidence permanente, plus les enfants [donc] il y a un coût de voyage, de transport, de peines sur place. C’est surtout une perte de moyens, un engagement financier et il y a également une perte de temps on va dire par rapport à nos emplois, ici, en jours de congés.

Cyril Melin et sa famille sont arrivés au Yukon l'été dernier avec des visas de travail temporaires. Ils souhaitent entamer le processus afin d’obtenir la résidence permanente. Photo : Cyril Melin

Le nouvel arrivant souligne que l’annonce a vite été communiquée dans le réseau des immigrants francophones, notamment auprès des collègues ayant un visa de travail temporaire.

Ça se discute déjà! Oui, ça va simplifier largement, grandement, le temps qu’on cédait à cette démarche administrative finalement ça va simplifier les choses et c’est plutôt bien accueilli jusqu’à présent. Cyril Melin, immigrant francophone

D’autres aspects à améliorer

Alors qu'Isabelle Salesse se réjouit de la mise en oeuvre de l'initiative, il reste, souligne-t-elle, d’autres améliorations à apporter au soutien aux immigrants francophones.

L’enjeu vient de la particularité au Yukon, selon laquelle de nombreux nouveaux arrivants arrivent avec en poches un visa de travail temporaire, comme le Permis Vacances Travail.

Or, les programmes de financement fédéral aux immigrants dont dispose l’AFY ne permettent pas de venir en aide à cette clientèle.

À mon avis, quelqu’un qui vient de façon temporaire et qui décide de s’installer ici parce qu’il a déjà goûté à ce qu’est le Yukon, comment ça fonctionne, c’est un avantage pour la communauté, parce que cette personne est déjà à moitié intégrée , explique la directrice.

Là aussi, la directrice a bon espoir de pouvoir en venir à trouver terrain d’entente auprès d’Ottawa, rappelant que l’objectif en matière d’immigration francophone au pays n’a pas encore été atteint.