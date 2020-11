Inquiétude en Saskatchewan dans l’attente du prochain président des États-Unis

Alors que la course à la Maison-Blanche aux États-Unis s’annonce serrée, les responsables politiques et économiques de la Saskatchewan s'inquiètent de l’incertitude qui entoure les résultats des élections américaines.

Le premier ministre de la Saskatchewan nouvellement réélu, Scott Moe, a souligné que peu importe le vainqueur, l’avenir des échanges entre les États-Unis et la province s’écrit en pointillé.

Une présidence de Joe Biden pourrait signifier moins d'exportation de ressources fossiles, affirme Scott Moe. Mais Donald Trump a également mené la vie dure au secteur de l'acier dans le passé.

Le candidat démocrate s’oppose notamment à la construction de l’oléoduc Keystone XL, qui passe par la Saskatchewan, alors que le républicain propose une politique économique plus protectionniste.

À écouter : La Fransaskoise Jacqueline Sirois surveille de près les résultats aux États-Unis

Le PDGprésident-directeur général de la Chambre de commerce de la Saskatchewan, Steve McLellan, s'inquiète aussi de cette incertitude.

La stabilité est très bénéfique dans le commerce, souligne Steve McLellan. S’il n’y a pas de résultats définitifs aux élections américaines pendant des mois, si le peuple américain n'a pas réussi à prendre cette décision, c'est la pire chose qui puisse arriver.

Cette incertitude est également alimentée par l’attitude qu’aura Joe Biden sur les questions commerciales, s’il est élu. La professeure de sociologie américaine de l’Université de Regina, Alison Hayford, met en garde les décideurs économiques de la province.

L’orientation protectionniste des États-Unis semble bien établie, avec des racines très profondes qui n'ont jamais disparu, explique la spécialiste. Si on considère que les ouvriers aux États-Unis peuvent bénéficier des tarifs sur le bois, sur les métaux, on imposera des tarifs ou, au moins, on essaiera de le faire.

Polarisation politique

Alison Hayford remarque également que les discours politiques radicaux entendus aux États-Unis commencent à avoir un impact au Canada.

La professeure prend par exemple la montée du parti Buffalo lors des dernières élections provinciales, qui a rencontré un certain succès auprès d’une frange de la population avec un discours ancré à droite.

Nous avons vu apparaître des positions extrêmes chez certains [...] et ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sont considérés comme les ennemis, avance Mme Hayford. Il faut s’y opposer.

Avec les informations de Remi Authier et Etienne Ravary