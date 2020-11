14 M$ pour une nouvelle usine à Drummondville

L’usine, qui sera située dans la zone industrielle 55, sur la rue Alfred Nobel, devrait être opérationnelle d’ici l’été 2021 et devrait créer environ 30 emplois, fait savoir l’entreprise par voie de communiqué.

Au départ, nous allons développer les opérations de notre usine et, par la suite, nous allons procéder à un agrandissement afin de pouvoir accéder à une nouvelle surface de 40 000 pieds carrés dédiée à l’entreposage , fait savoir Normand Champagne, directeur de production.

Le bâtiment de 40 000 pieds carrés triplera de volume au bout des trois phases. D’ailleurs, l’entreprise devrait rapatrier toutes ses activités dans cette usine de Drummondville d’ici l’année 2023.

Les élections scrutées par la communauté d’affaires

Du côté de la communauté d’affaires de Drummondville, on surveille les résultats encore incertains des élections américaines avec une grande attention.

M. Trump est quand même quelqu’un d’impulsif au niveau de ses décisions. On ne le voit pas venir par rapport à certaines actions de protectionnisme qu’il veut faire , indique Martin Dupont, directeur général de la Société de développement économique de Drummondville.

Je pense que M. Trump est plus protectionniste que M. Biden. De ce côté-là, je pense que la stabilité, c’est ce qui importe le plus au moment où on se parle , ajoute-t-il.