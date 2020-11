Le CLSC de Murdochville pourrait frôler la rupture de service selon un syndicat

Il ne resterait qu’une seule infirmière sur deux au centre local de services communautaires (CLSC) de Murdochville. Une situation qui fait craindre le pire au Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est-du-Québec (SIIIEQ), qui prévoit une interruption des services d'urgence si des effectifs supplémentaires ne sont pas appelés en renfort.

Des congés de maladie à venir pourraient fragiliser davantage la situation dès jeudi prochain. L’administration du CLSCCentre local de services communautaires a dû faire appel à une infirmière retraitée pour venir combler les besoins en effectifs.

Il n’y aurait qu' une seule infirmière retraitée pour couvrir 24 heures sur 24 pendant les sept jours à venir. On prévoit donc que, si rien ne change, des ruptures importantes de service vont survenir du côté de Murdochville , indique le président du SIIIEQSyndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec , Pier-Luc Bujold.

Surcharge de travail

Pendant les quarts de travail normaux, une infirmière s'occupe des services communautaires, alors que l'autre est affectée aux urgences et aux patients.

Les congés de maladie ou de maternité non comblés créeraient une surcharge de travail et de l'épuisement pour le personnel encore en place.

Le syndicat explique que le transfert de quatre patients de l'hôpital de Gaspé vers le CLSCCentre local de services communautaires de Murdochville pour quelques jours n'a fait qu'aggraver la situation. Selon le SIIIEQSyndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec , la seule infirmière restante devait alors s’occuper à la fois des patients au triage, en observation, pendant les soins à domicile et dans les écoles.

Une situation sous contrôle

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie assure toutefois que la situation est réglée et que le CLSCCentre local de services communautaires de Murdochville restera accessible de jour et de nuit, malgré le manque d'infirmières.

Comme partout en Gaspésie, dans ces situations-là on fait appel à des agences et à des retraités, dont une retraitée de Murdochville qui vient nous porter main-forte. Aussi, une agence et du personnel sur place nous aide à combler l'écart manquant , explique Johanne Méthot, directrice des soins infirmiers au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie.

Avec les informations de Martin Toulgoat