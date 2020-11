Manifestation du SIIEQ qui dénonce des négociations trop lentes avec Québec

Selon le Syndicat des infirmiers, infirmières et inhalothérapeutes de l’Est-du-Québec (SIIEQ), peu de choses ont bougé à la table des négociations avec Québec depuis le dépôt de ses revendications, il y a maintenant un an.

Le SIIEQSyndicat des infirmiers, infirmières et inhalothérapeutes de l’Est-du-Québec organisait mercredi une courte manifestation à Sainte-Anne-des-Monts pour souligner le premier anniversaire du dépôt de ses demandes. La lutte contre les heures supplémentaires obligatoires, la rétention du personnel et la surcharge de travail était au cœur de leurs revendications.

Un an et une pandémie plus tard, les discussions n’ont pas beaucoup évoluées, selon le président du SIIIEQSyndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec , Pier-Luc Bujold.

Au cours de la dernière année, on a eu plusieurs sons de criquet à la table nationale , illustre-t-il. On n’avait pas de retour sur des enjeux majeurs dont le temps supplémentaire, le temps supplémentaire obligatoire, le manque de stabilité des équipes de travail, la surcharge de travail.

Le président du SIIIEQ, Pier-Luc Bujold (archives) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Pour le président du syndicat, affilié à la Fédération de la santé (FSQ-CSQ), le gouvernement tient deux discours. C’en est assez, dit-il, que le gouvernement dise dans les médias: "on va s’occuper du personnel de la santé" et que ce ne soit pas concret à la table des négociations .

M. Bujold reconnaît qu’il y a eu quelques avancées récentes, mais les propositions de l’employeur lui paraissent insuffisantes, notamment en ce qui a trait au nombre de postes à temps complet.

Il ajoute que ce manque de stabilité, en plus d'avoir des infirmières responsables d’un trop grand nombre de patients, contribuent aux problèmes de pénurie de personnel et aux décisions de quitter la profession.

Les conditions de travail ont des impacts tous les jours. Quand on questionne les gens pour savoir pourquoi ils quittent, c’est vraiment les conditions de travail, le manque de stabilité, la surcharge de travail, qui sont souvent nommés. Le manque d’écoute aussi pour améliorer ces conditions de travail là , énumère-t-il. C’est la même chose pour les gens qui partent à la retraite de façon anticipée, ils ne sont plus capables de tolérer ce qui se vit dans le domaine de la santé.

M. Bujold admet que la tenue de cette manifestation en contexte de pandémie requiert certaines précautions. La distanciation physique et le port du masque étaient recommandés.